Tекст: Вера Басилая

Певец Андрей Данилко, выступающий как Верка Сердючка, получил разрешение на гастроли за границей с условием передачи выручки в бюджет Украины, передает канал 360 со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Владимир Зеленский ему разрешение на зарубежные выступления для пополнения бюджета Украины на сумму до 730 тыс. евро (около 70 млн рублей). Артисту удалось добиться права на выезд с Украины только после сложных согласований, отмечают журналисты.

Шесть уже состоявшихся концертов Сердючки принесли около 530 тыс. евро каждый, что составляет примерно 50 млн рублей за выступление. Один из концертов в Германии обеспечил украинской казне не менее 70 млн рублей. На семь следующих концертов прогнозируется аналогичная прибыль: к примеру, в Людвигсбурге реализовано 7100 билетов из 7200, что гарантирует доход около 730 тыс. евро (70 млн рублей).

Все собранные средства, по информации источника, поступают в администрацию президента Украины, где решается их дальнейшее распределение. Отмечается, что большинство песен Данилко исполняет на русском языке, а также общается со зрителями преимущественно по-русски, дополняя речь отдельными фразами на украинском. На одном из концертов в Праге Сердючка, как сообщается, похвасталась своими связями на польской границе.

Несмотря на успехи гастрольного тура, запрет на корпоративные выступления для Данилко не отменили, так как на частных концертах невозможно продвигать украинскую повестку. В связи с этим артист вынужден отказывать частным заказчикам, ссылаясь на занятость.

Ранее Верке Сердючке пригрозили запретом на въезд в Россию.

Полиция привлекла к административной ответственности директора киевского отеля, где Данилко исполнял песни на русском языке.

Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, заявил, что его концерты в Европе перенесены из-за отказа министерства культуры Украины выдать разрешение на выезд.