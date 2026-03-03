Президентский фонд природы поддержал 321 экологический проект за год

Tекст: Валерия Городецкая

Организация была создана 3 марта 2025 года и за это время провела два крупных конкурса грантов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Общий бюджет поддержанных инициатив составил 3,1 млрд рублей: фонд выделил 2 млрд, еще 1,1 млрд рублей привлекли сами участники в виде софинансирования. Проекты реализуют учреждения, управляющие особо охраняемыми природными территориями, некоммерческие организации и команды экологов.

В реализации программ участвуют почти 1,5 тыс. специалистов. Проекты охватывают 68 российских регионов, а мероприятия планируется провести на 202 особо охраняемых природных территориях. Среди основных направлений – научные и исследовательские экспедиции, мониторинг флоры и фауны, а также развитие экотроп.

Большое внимание уделяется сохранению редких животных: поддержанные инициативы направлены на защиту 121 вида, из которых 69 занесены в Красную книгу Российской Федерации.