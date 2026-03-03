Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.2 комментария
Президентский фонд природы поддержал 321 экологический проект за год
За первый год своей работы Президентский фонд природы профинансировал 321 экологический проект.
Организация была создана 3 марта 2025 года и за это время провела два крупных конкурса грантов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Общий бюджет поддержанных инициатив составил 3,1 млрд рублей: фонд выделил 2 млрд, еще 1,1 млрд рублей привлекли сами участники в виде софинансирования. Проекты реализуют учреждения, управляющие особо охраняемыми природными территориями, некоммерческие организации и команды экологов.
В реализации программ участвуют почти 1,5 тыс. специалистов. Проекты охватывают 68 российских регионов, а мероприятия планируется провести на 202 особо охраняемых природных территориях. Среди основных направлений – научные и исследовательские экспедиции, мониторинг флоры и фауны, а также развитие экотроп.
Большое внимание уделяется сохранению редких животных: поддержанные инициативы направлены на защиту 121 вида, из которых 69 занесены в Красную книгу Российской Федерации.