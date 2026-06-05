Путин назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера

Tекст: Катерина Туманова

Путин выразил сомнение в возможности участия стран Евросоюза в качестве посредников в мирных переговорах по ситуации с Украиной. Он подчеркнул, что европейские страны фактически втянулись в конфликт и утратили необходимый для такой роли нейтралитет, а принимать участие в переговорах и быть посредником – разные вещи.

«Каким же посредником может быть Евросоюз или отдельные страны Евросоюза, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас вооружённый конфликт, фактически втягиваются в боевые действия?» – приводит пресс-служба Кремля слова российского лидера.

Объясняя позицию в отношении экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, Путин признался, что с удивлением наблюдал реакцию на свои слова о нем как о возможном переговорщике.

«Началась такая бурная дискуссия: «Нет. Шрёдер – друг Путина, поэтому он не может участвовать». Он не друг Путина. Он немецкий государственный деятель, причём один из лучших, на мой взгляд, потому что у него есть собственная позиция и мужество её отстаивать. Не много сейчас в Европе политиков с такими качествами», – сказал Путин.

Президент России также напомнил о вкладе Шредера в обеспечение энергобезопасности Германии через строительство газопроводов, включая «Северный поток». Он считает, что бывший канцлер ФРГ преследует национальные интересы своей страны, но остается человеком, которому можно доверять, что критически важно для обеих сторон переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил упоминание Герхарда Шредера ответом на прямой вопрос журналистов. В мае власти Германии выступили против назначения Герхарда Шредера европейским посредником для контактов с Москвой. Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС.



