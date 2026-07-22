В Запорожской области насчитали до 50 ежедневных ударов ВСУ по мирным объектам

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В сутки фиксируются в среднем от 30 до 50 ударов непосредственно по гражданским объектам: автотранспорту, магазинам, школам, жилым домам и так далее», – сказал Мурачев ТАСС.

По его словам, счет убитых и раненных от атак ВСУ мирных жителей в регионе составляет десятки в месяц.

Чиновник пояснил, что активность российских войск на запорожском и других направлениях специальной военной операции сильно напугала противника. По этой причине ВСУ решила максимально нарастить отвлекающие террористические атаки, направленные на мирное население и гражданскую инфраструктуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля атака украинских войск унесла жизнь одного мирного жителя Запорожской области.

Несколькими днями ранее вражеский беспилотник ранил шесть человек в Васильевском муниципальном округе.

В начале месяца губернатор региона Евгений Балицкий сообщал о гибели двух гражданских лиц от ударов дронов.