Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
В Запорожской области насчитали до 50 ежедневных ударов ВСУ по мирным объектам
Украинские боевики каждый день проводят до 50 атак дронов на гражданские объекты Запорожской области, заявил замминистра региональной безопасности Олег Мурачев.
«В сутки фиксируются в среднем от 30 до 50 ударов непосредственно по гражданским объектам: автотранспорту, магазинам, школам, жилым домам и так далее», – сказал Мурачев ТАСС.
По его словам, счет убитых и раненных от атак ВСУ мирных жителей в регионе составляет десятки в месяц.
Чиновник пояснил, что активность российских войск на запорожском и других направлениях специальной военной операции сильно напугала противника. По этой причине ВСУ решила максимально нарастить отвлекающие террористические атаки, направленные на мирное население и гражданскую инфраструктуру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля атака украинских войск унесла жизнь одного мирного жителя Запорожской области.
Несколькими днями ранее вражеский беспилотник ранил шесть человек в Васильевском муниципальном округе.
В начале месяца губернатор региона Евгений Балицкий сообщал о гибели двух гражданских лиц от ударов дронов.