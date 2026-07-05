К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.2 комментария
При атаке БПЛА в Запорожской области пострадали шесть человек
В Васильевском округе Запорожской области дрон атаковал группу мирных жителей, в результате чего шесть человек получили ранения средней тяжести и были доставлены в больницу.
О нападении беспилотника на мирных жителей в Васильевском муниципальном округе Запорожской области сообщило региональное минздрав, передает РИА «Новости». По данным ведомства, в результате атаки дрона пострадали шесть человек, все они были оперативно доставлены в медицинские учреждения.
«Шесть жителей Васильевского муниципального округа пострадали сегодня в результате атаки беспилотника. Они были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести», – говорится в сообщении министерства.
Медики уточнили, что помощь пострадавшим оказана в полном объеме. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни пациентов нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, три женщины, включая двух медсестер, были ранены при ударе украинского беспилотника по гражданской машине в Токмакском округе, об этом минздрав региона сообщил.
В конце июня серия ударов украинских дронов по Запорожской области привела к гибели мирного жителя и ранениям шести граждан.
В городе Днепрорудное в Запорожской области украинский дрон ранил пять человек, включая 13-летнего подростка.