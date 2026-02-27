Захарова заявила о замалчивании дела Бучи в ООН из-за его фейковости

Tекст: Вера Басилая

Расследование событий в Буче умышленно замалчивается представителями ООН из-за понимания их провокационного и фейкового характера, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на медиафоруме Москва – Исламабад, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что Россия неоднократно называла события в Буче «провокацией, дезинформацией и чудовищным фейком».

Захарова сообщила, что Москва официально просила генсека ООН предоставить списки погибших, однако никакой реакции не последовало. По ее словам, в неофициальных разговорах представители ООН признали осведомленность о провокационном характере инцидента и нежелание обсуждать его публично.

Дипломат отметила, что доказательствами могли бы стать фамилии, фотографии жертв, родственники для интервьюирования и могилы, однако всего этого до сих пор представлено не было. Она добавила, что с начала спецоперации на Украине количество антироссийских фейков, по ее оценке, превысило все мыслимые значения.

Захарова привела в пример «вымышленные зверства российских военных», обвинения в обстрелах Запорожской АЭС, которые, по ее словам, признавались со стороны ВСУ, а также обвинения в «краже украинских детей», как часть «мира иллюзий и страшных фейков», созданных западными СМИ. По ее мнению, манипуляции затрагивают всё мировое общественное мнение.

Напомним, что 30 марта 2022 года российские войска покинули район Бучи на фоне переговоров в Стамбуле. Через несколько дней западные СМИ показали кадры с телами на улицах города, обвиняя в этом Россию. В РФ по данному эпизоду возбуждено уголовное дело о распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

Глава МИД Сергей Лавров назвал отказ ООН предоставить информацию по событиям в Буче явкой с повинной.

Российское постпредство получило от секретариата организации лишь формальную отписку на запрос о расследовании провокации.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский исключил возможность предоставления Киевом списка жертв ради сохранения антироссийской версии событий.