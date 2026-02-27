Путин предложил Совбезу обсудить укрепление основ конституционного строя

Путин поручил организовать продажу лекарств через «Почту России»

Tекст: Вера Басилая

Поручение о внесении изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих возможность реализации зарегистрированных в России лекарственных препаратов через отделения «Почты России», опубликовано на сайте Кремля. В перечне поручений указано, что новая мера должна быть реализована до 1 марта 2026 года.

В документе отмечено, что правительству поручено подготовить соответствующие поправки в законодательство, которые установят порядок отпуска лекарств через акционерное общество «Почта России». Конкретные детали того, какие препараты и в каком порядке будут отпускаться, пока не раскрываются.

Поручение выдано по итогам совещания с членами правительства, что свидетельствует о высокой степени внимания к теме доступности лекарственных препаратов для жителей разных регионов страны.

Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев рассказал о подготовке постановления для продажи лекарств через «Почту России».

Глава Минздрава Михаил Мурашко анонсировал запуск этого процесса в 2026 году.

Президент Владимир Путин ранее отметил важность доставки препаратов в труднодоступные районы.