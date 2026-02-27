Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.3 комментария
Путин предложил Совбезу обсудить укрепление основ конституционного строя
Президент Владимир Путин инициировал обсуждение вопросов по укреплению основ конституционного строя на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
Совещание с постоянными членами Совета безопасности России прошло в пятницу, передает РИА «Новости».
Владимир Путин заявил: «У нас сегодня вопросы, касающиеся укрепления основ конституционного строя». По его словам, эти вопросы стали основной темой встречи.
Обсуждение проходило в расширенном формате с участием ключевых членов Совбеза. Подробности рассмотренных предложений и решений по итогам совещания не раскрываются.
Предыдущее оперативное совещание Совбеза состоялось 20 февраля. Тогда речь шла о результатах переговоров с американской и украинской делегациями в Женеве, а также о повышении эффективности научных исследований в интересах обороны и безопасности государства.
До этого Владимир Путин предложил обсудить участие страны в строительстве многополярного мира на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.