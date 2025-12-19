Путин потребовал фиксировать цены на льготные лекарства в аптеках

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин заявил, что цена на льготные лекарства должна оставаться фиксированной не только в государственных, но и в частных аптеках, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что этот вопрос требует пристального внимания со стороны контрольных органов министерства здравоохранения и других соответствующих организаций.

«Хочу обратить внимание коллег в регионах и сказать, что даже в частных аптеках льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам. Это важно, и за этим нужно будет как следует последить соответствующим контрольным органам министерства здравоохранения да и другим контрольным организациям», – заявил Путин на итоговой пресс-конференции.

Кроме того, глава государства сообщил, что по линии системы обязательного медицинского страхования (ОМС) все необходимые средства были направлены из федерального бюджета в регионы, задержек по их перечислению нет, пишет РИА Новости.

«Они меня заверили в том, что все, что касается федерального уровня ответственности системы ОМС: все средства в регионы направлены. Нет ни одного случая задержки», – отметил президент.

Путин обратил внимание, что проблемы с получением льготных препаратов в регионах связаны не с финансированием, а с организацией работы на местах. По его словам, вопросы возникают при логистике, своевременности решений и заключении контрактов на передачу средств в аптечные сети. Президент призвал наладить работу региональных властей, чтобы обеспечить эффективное обеспечение граждан льготными лекарствами.

