    Прибалты и финны наживаются на «бескорыстной помощи» Украине
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    Каллас объявила о планах стать очень умной
    Полярные медведи стали толстеть
    Эксперт: Пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    Российские войска освободили Бересток в ДНР, запорожские Терноватое и Речное
    Трамп назвал сближение Британии с Китаем очень опасным шагом
    Москва указала на стремление Германии создать сильную армию
    Назван срок введения ограничений на вывоз золота из России
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия не встраивается в тренды, а задает их

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    30 января 2026, 13:28 • Новости дня

    Песков анонсировал совещание Путина с СБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в пятницу провести оперативное совещание с Совбезом России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание президента пройдет с постоянными членами Совета безопасности России, указал Песков, передает ТАСС.

    Ранее в январе Путин провел два за неделю оперативных совещания с постоянными членами СБ.

    29 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю

    Трамп заявил о личной просьбе к Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода

    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что лично обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за холодов.

    «Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод», – приводит заявление Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно», – заявил Трамп.

    Также Трамп отметил, что в переговорах по украинскому урегулированию удалось добиться значительного прогресса. Он выразил мнение, что окончание конфликта на Украине «уже близко».

    На следующей неделе на большей части территории Украины прогнозируется существенное понижение температуры. В Киеве ожидается от минус 20 до минус 26 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столица Украины и ряд других городов оказались в крупнейшем коммунальном кризисе в истории страны. Глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщал в конце декабря, что более 70% ТЭЦ и свыше 37% ГЭС выведены из строя. Энергетические мощности Украины снизились более, чем в два раза.

    В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новые переговоры, назначенные на 1 февраля, состоятся в двустороннем формате без участия спецпредставителя Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, хотя США и могут быть представлены на встрече.

    30 января 2026, 11:36 • Новости дня
    Зеленский отказался приезжать в Москву для переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает невозможным встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    Владимир Зеленский сообщил, что не намерен приезжать в Москву для проведения переговоров, передает ТАСС.

    В ходе беседы с украинскими СМИ он заявил: «Безусловно, невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве».

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков пообещал, что Москва обеспечит Зеленскому безопасность и условия для работы во время визита.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    30 января 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»

    Политолог Данилин: Недельный перерыв в ударах по энергетике Украины – результат просьбы Трампа к Путину

    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перерыв России в ударах по украинской энергетике – это результат диалога между Россией и США. Попытки Киева приписать себе «дипломатический успех» тщетны. Однако это не означает остановки атак по инфраструктуре, используемой в военных целях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии Москвы на недельный перерыв в ударах по энергетике Украины.

    «Просьба Трампа к Путину не бить по украинской энергетической инфраструктуре в течение недели на время сильных морозов – это гуманитарная инициатива со стороны президента США, на которую согласилась Москва в рамках поддержки миротворческих усилий Белого дома», – пояснил Павел Данилин, гендиректор Центра политического анализа.

    Он обратил внимание на разницу в отношениях Белого дома к Брюсселю и к Москве. «Если на европейских лидеров Трамп оказывает давление, то с Путиным общается исключительно уважительно, используя термин «просьба» вместо «требование», – отметил спикер.

    «Трамп – один из немногих западных политиков, продвигающих приемлемые для России условия урегулирования украинского кризиса. Поэтому Москва, как побеждающая сторона, согласилась на его нынешнюю инициативу. Но я бы не стал говорить об «энергетическом перемирии». Это перерыв в ударах на короткое время сильных морозов», – уточнил он.

    «Причем перерыв стал результатом договоренности между Россией и США, а не Россией и Украиной, как бы Киев не пытался приписать себе якобы дипломатические успехи в достижении «энергетического перемирия», – заметил собеседник.

    «Более того, согласие Путина в очередной раз показало, кто является настоящим сторонником урегулирования», – подчеркнул политолог. «У российской стороны никогда не было задачи обесточить Киев. Это нам приписывают украинские пропагандисты. Цель Москвы – уничтожение инфраструктуры, так или иначе используемой в военных целях. Нынешний перерыв не означает остановки ракетных атак. На Украине есть ряд иных объектов для наших ударов – по решению военного руководства», – продолжил он.

    «Использовать карту недельной приостановки ударов по энергетике – отличный ход нашей дипломатии. Если нужно будет выбирать между решением территориального вопроса или дальнейшим выводом из строя энергетики, то, на мой взгляд, перспективнее вести переговоры по первому треку», – поделился мнением аналитик.

    «Что касается военного аспекта, то сейчас Россия не ведет крупномасштабных наступлений. Поэтому недельный перерыв не приведет к потере темпа хода СВО. К тому же на Украине уже выведены из строя более 70% ТЭЦ и почти 40% ГЭС», – детализировал спикер.

    «К тому же, думаю, обязательства сторон будут относительно взаимны. Украинскую сторону, скорее всего, принудили тоже воздержаться от ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. И пусть украинцы всегда нарушали свои соглашения, но это важный шаг в мирном процессе. А возможные провокации ВСУ только подтвердят правоту российской стороны в контексте СВО», – резюмировал Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по энергетике Киева и других городов Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие.

    «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва пока официально не подтверждала договоренностей. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Отметим, что весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график, и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    29 января 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин объявил о планах создания университета на базе «Сириуса» в ОАЭ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном президент России Владимир Путин озвучил планы создать в ОАЭ российский университет и молодежный научный парк под эгидой центра «Сириус».

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах открытия в ОАЭ российского университета и молодежного научного парка под эгидой образовательного центра «Сириус», передает РИА «Новости». По его словам, такой шаг позволит укрепить сотрудничество между двумя странами в сфере образования и науки.

    «В планах открытие российского университета, а также молодежного научного парка под эгидой центра «Сириус», – сказал Путин.

    В ходе встречи Путин также отметил, что ежегодно увеличивается количество российских туристов, посещающих ОАЭ. «Ежегодно растет число туристов из России, посещающих вашу страну. За девять месяцев 2025 года это уже полтора миллиона человек, рост – 18%», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поблагодарил президента России Владимира Путина за теплый прием и гостеприимство.

    Россия отметила рост товарооборота с ОАЭ и признала Эмираты одним из ключевых торговых партнеров в арабском мире. Россия выразила благодарность ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров с США и Украиной в Абу-Даби.

    Неделей ранее в Абу-Даби прошли переговоры с участием делегаций России, США и Украины, организованные президентом ОАЭ.


    29 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Лавров заявил об удивлении Трампа на запреты всего русского на Украине

    Лавров: Трамп был удивлен запрету всего русского на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на информацию о запрете русского языка и деятельности РПЦ на Украине.

    Лавров в интервью турецким СМИ сообщил, что Дональд Трамп был удивлен запретом русского языка и канонической Украинской православной церкви на Украине, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, во время встречи на Аляске Владимир Путин рассказал Трампу о сложившейся ситуации, и тот не мог поверить услышанному.

    «Президент США Дональд Трамп не поверил. Он несколько раз переспросил государственного секретаря США Марко Рубио, действительно ли на Украине приняты такие законы», – рассказал Лавров.

    В последние годы украинские власти начали крупнейшую за новейшую историю страны кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата. Запрет деятельности УПЦ был принят во многих регионах Украины, а против священнослужителей возбуждали уголовные дела и проводили обыски в храмах и монастырях.

    Служба безопасности Украины организовала «контрразведывательные мероприятия» в отношении духовенства, а некоторые священники были арестованы и получили обвинительные приговоры. По данным Лаврова, давление на крупнейшее объединение верующих в стране продолжается.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что суть проблемы заключается в существовании нацистского режима на Украине.

    Министр иностранных дел России подчеркнул, что этот режим стремится уничтожить все русское, что формировалось на этих территориях веками.

    30 января 2026, 13:02 • Новости дня
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт Кнутов: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что жители Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского. У Киева есть простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Дональд Трамп заявил о личной просьбе к Владимиру Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода.

    «Дональд Трамп, обратившись к Владимиру Путину с просьбой о перерыве в ударах на время сильных морозов, признал результативность российских атак», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне собеседник напомнил заявления главы Белого дома о том, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    «Эти оценки основаны, вероятно, на докладах Пентагона. Американский президент в курсе эффективности наших ударов и прекрасно понимает, что армия России продвигается в зоне боевых действий и достигает своих целей», – отметил аналитик. Другими словами, Вашингтон попросил побеждающую сторону о гуманитарном шаге. Причем речь идет о договоренности между Россией и США.

    Украинских властей мало заботит благополучие собственных граждан. «То, что киевляне и жители других городов Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского, его окружения и европейских стран. У Киева есть хороший и простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение», – подчеркнул Кнутов.

    «Но вместо этого украинское руководство использует население в качестве «живого щита» и обоснования необходимости неких перемирий. На деле цель офиса Зеленского – обеспечить электроснабжением не гражданских, а военные предприятия, в том числе по производству беспилотников», – добавил спикер.

    По его мнению, хотя Россия и ответила согласием на просьбу Трампа о перерыве в ударах по энергетике, это не означает остановки российских ракетных атак. «У наших военных есть и другие цели, по которым мы сможем ударить, если так решит военное руководство», – указал он.

    Эксперт допустил, что украинская сторона также взяла на себя обязательства не бить по российским энергообъектам, в том числе НПЗ. «Очередные провокации ВСУ в таком случае станут лишь очередным подтверждением для мирового сообщества о том, кто является препятствием к урегулированию», – заключил Кнутов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва официально пока не подтверждала договоренности. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Позже Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не было прямых переговоров и договоренностей об «энергетическом перемирии». В качестве посредника выступила команда Трампа. «Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США», – сказал он.

    Отметим, весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    29 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин пригласил президента ОАЭ на личную встречу после переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин пригласил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна продолжить беседу в формате личной встречи после переговоров.

    Путин выступил с этим предложением на российско-эмиратских переговорах, передает РИА «Новости». По словам Путина, он предложил сначала дать возможность всем коллегам высказаться по ключевым вопросам, а затем пригласил Аль Нахайяна на рабочий обед для личного разговора.

    «Я предложил бы, Ваше высочество, дать возможность высказаться нашим коллегам по всем наиболее чувствительным и важным для нас вопросам, а потом хотел бы пригласить вас на рабочий обед, где мы с вами с глазу на глаз могли бы поговорить по всем этим проблемам», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поблагодарил Владимира Путина за теплый прием и гостеприимство.

    Россия отметила укрепление статуса ОАЭ как одного из ключевых торговых партнеров в арабском мире и рост товарооборота между странами.

    Россия выразила благодарность ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров с США и Украиной в Абу-Даби.

    30 января 2026, 01:37 • Новости дня
    Уиткофф передал главе аппарата Белого дома Уайлс записку с упоминанием Путина

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе заседания кабмина США спецпосланник американского президента Стив Уиткофф передал главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс записку с упоминанием президента России Владимира Путина, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Указано, что записка содержала «дополнительные подробности о разговоре с Путиным». При этом отмечается, что сотрудникам СМИ не удалось «разобрать точную формулировку, только фамилию «Путин», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Уиткофф сообщил, что переговоры будут продолжены в течение недели. Протоколы по гарантиям безопасности Украины, по его словам, в значительной степени финализированы.

    29 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин заявил о внимании Кремля к ситуации вокруг Ирана

    Путин: Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    По словам российского президента, ситуация на иранском треке находится в центре внимания Москвы, передает ТАСС.

    «Конечно, мы все внимательно следим за тем, что происходит сейчас на иранском треке», – сказал он.

    Ранее Кремль призвал воздержаться от силовых действий против Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    29 января 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин и президент ОАЭ поговорили с Грефом в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин представил президенту ОАЭ шейху Мухаммеду Аль Нахайяну главу Сбербанка Германа Грефа на встрече в Кремле.

    Президент России Владимир Путин и лидер Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели встречу с главой Сбербанка Германом Грефом в Кремле, передает РИА «Новости». Визит президента ОАЭ является официальным, и в рамках программы он встретился с Владимиром Путиным для переговоров и обмена делегациями обеих стран.

    После торжественной церемонии встречи лидеры представили друг другу членов своих делегаций. В ходе приветствия Путин познакомил Аль Нахайяна с Германом Грефом. Президенты и глава Сбербанка коротко пообщались в неформальной обстановке, обсудив возможные направления сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин встретил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Кремле.

    Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посещает Россию уже в четвертый раз в статусе главы ОАЭ. В октябре 2022 года и июне 2023 года он встречался с российским лидером в Петербурге. В октябре 2024 года он принимал участие в саммите БРИКС в Казани.

    В последний раз президент ОАЭ приезжал в Москву на переговоры с российским лидером в августе 2025 года.


    29 января 2026, 16:59 • Новости дня
    Лидер оппозиции ФРГ призвал Мерца позвонить Путину

    Хрупалла призвал Мерца начать переговоры с Путиным ради мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер оппозиционной «Альтернативы для Германии» предложил канцлеру ФРГ начать диалог с президентом России для достижения мира на Украине, подчеркнув важность интересов граждан.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца напрямую связаться с президентом России Владимиром Путиным для достижения мира на Украине, передает ТАСС.

    Выступая с обращением к Мерцу, Хрупалла заявил: «Если вы можете и, прежде всего, хотите, то проявите как глава правительства ФРГ уверенность в себе, позвоните, наконец, в Москву, проведите переговоры ради мира и процветания на европейском континенте».

    Помимо этого, политик добавил, что если Мерц не готов к активным действиям, то ему стоит остаться в Берлине и предпринять попытку проводить политику в интересах граждан ФРГ. Хрупалла раскритиковал нынешний курс правительства, подчеркнув, что главная задача – забота о благополучии собственных жителей.

    Ранее в четверг другой сопредседатель АдГ Алис Вайдель назвала отказ Германии от участия в Совете мира стратегической ошибкой. А 17 января Хрупалла заявил о важности диалога с Россией для прекращения конфликта на Украине.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.


    29 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин поблагодарил ОАЭ за помощь в обменах с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ выделил особое значение посреднической роли Абу-Даби в организации обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

    Россия высоко оценила роль Объединенных Арабских Эмиратов в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, а также содействие контактам по урегулированию ситуации, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, прошедших в Кремле.

    Путин отдельно подчеркнул: «Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса, вклад в проведение обмена удерживаемыми лицами и содействие в организации на территории Объединенных Арабских Эмиратов контактов в различных формах». По словам российского лидера, Москва высоко ценит этот подход.

    Президент России также выразил благодарность главе ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров по безопасности, которые прошли на прошлой неделе в Абу-Даби. Путин отметил, что российская делегация получила большое внимание со стороны принимающей стороны, и выразил признательность за личное участие президента ОАЭ в этих процессах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выразил благодарность ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби.

    29 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Президент ОАЭ поблагодарил Путина за теплый прием в России

    Президент ОАЭ Аль Нахайян поблагодарил Путина за теплый прием в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поблагодарил президента России Владимира Путина за теплый прием и гостеприимство.

    «Позвольте выразить свою радость от встречи с вами. Еще раз поблагодарить вас за теплый прием и гостеприимство», – отметил шейх в ходе переговоров в Кремле, передает РИА «Новости».

    Путин в свою очередь подчеркнул, что партнерство России и ОАЭ становится все более многоплановым и взаимовыгодным. По словам президента, страны тесно сотрудничают в различных сферах, совместно реализуют масштабные проекты и наращивают экономические связи.

    Путин также напомнил, что в текущем году отмечается 55-летие установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ. Российский лидер отдельно отметил личный вклад Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в развитие стратегического партнерства между двумя странами.

    Напомним, в четверг Путин встретил президента ОАЭ в Кремле. Российский лидер выразил благодарность ОАЭ за обеспечение проведения переговоров по Украине в Абу-Даби.

    29 января 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин выразил благодарность ОАЭ за переговоры в Абу-Даби

    Путин: Россия благодарна ОАЭ за организацию переговоров по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выражает благодарность ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, заявил президент Владимир Путин.

    Путин отметил важную роль эмиратской стороны в обеспечении условий для проведения этих встреч, передает РИА «Новости».

    «Признательны вам лично за обеспечение проведения в Абу-Даби на прошлой неделе трехсторонних переговоров в рамках рабочей группы по безопасности, за внимание, уделенное вами нашей делегации», – заявил Путин во время российско-эмиратских переговоров.

    Напомним, в четверг Путин встретил президента ОАЭ в Кремле.

    Ранее Кремль положительно оценил старт прямых контактов в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.

    29 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Путин поручил утвердить планы по IPO российских компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России утвердить отраслевые планы по IPO российских компаний, предусмотрев для них дополнительные меры поддержки.

    Соответствующий перечень поручений был опубликован на сайте Кремля по итогам 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», который прошел в Москве 2 и 3 декабря 2025 года.

    «Правительству Российской Федерации совместно с Банком России в целях повышения капитализации российского фондового рынка: ... утвердить отраслевые планы по первичным размещениям на внутреннем финансовом рынке акций российских акционерных обществ, предусмотрев дополнительные меры поддержки акционерных обществ, осуществляющих первичные размещения акций, а также возможность предоставления таким обществам мер государственной поддержки в связи с их выходом на рынок капитала», – сказано в документе.

    Доклад о ходе выполнения поручений должен быть представлен президенту до 1 марта 2026 года, после чего обновляться один раз в полгода. Ответственными за выполнение назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    В декабре Путин поручил правительству разработать программу IPO и SPO компаний с госучастием.

