Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию вокруг Ирана

Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Президент Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием, особо отметив его вклад в развитие стратегического партнерства, и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке.
Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает сайт Кремля. В начале разговора российский лидер тепло поздравил эмиратского коллегу с 65-летием, пожелал ему крепкого здоровья и отметил его значительный вклад в развитие стратегического партнерства между Россией и ОАЭ.
Обе стороны отметили, что отношения между двумя странами продолжают динамично развиваться во всех областях.
«Лидеры продолжили обмен мнениями по опасно деградирующей ситуации в Ближневосточном регионе, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана, а также для арабских стран. Президент России подчеркнул необходимость прекращения дальнейшей эскалации конфликта и его урегулирования путем переговоров», – говорится в сообщении.
Путин также поблагодарил Мухаммеда Бен Заида за помощь и поддержку, которую оказывают российским гражданам, находящимся на территории ОАЭ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет ряд международных телефонных разговоров. Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил азербайджанского лидера Ильхама Алиева за помощь при эвакуации россиян из Ирана и транзит гуманитарной помощи через Азербайджан.