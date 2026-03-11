  • Новость часаМИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»
    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров
    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфаган 8 марта
    СМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    Число долларовых миллиардеров в России побило исторический рекорд
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    8 комментариев
    11 марта 2026, 08:57 • Новости дня

    Сослуживец рассказал о подвиге бойца, державшего оборону 68 дней

    Tекст: Вера Басилая

    Российский боец Сергей Ярашев удерживал позиции в течение 68 дней во время своего первого боевого задания, проявив стойкость и мужество, сообщил его сослуживец.

    Российский боец Сергей Ярашев, совершивший подвиг, удерживая позиции в одиночку 68 дней, впервые оказался на боевом задании, передает RT.

    Его сослуживец по имени Дмитрий рассказал, что Ярашев ушел на первое боевое задание и долгое время не выходил на связь.

    «Я стал молиться за него. Узнав, что он живой, если честно, расплакался», – признался Дмитрий.

    О героизме 21-летнего Ярашева из Самары ранее президенту России сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным попросил наградить военнослужащего, 68 дней в одиночку удерживавшего позицию под Гришино.

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян решила наградить Сергея Ярашева премией имени Тиграна Кеосаяна.

    Президент Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении 21-летнего Сергея Ярашева звездой Героя Российской Федерации.

    10 марта 2026, 12:57 • Новости дня
    Сбивший украинский Су-27 летчик ВКС получил первую награду
    Сбивший украинский Су-27 летчик ВКС получил первую награду
    @ STAR-MEDIA/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Офицер Военно-космических сил России был отмечен редкими часами за успешный воздушный бой и уничтожение украинского истребителя.

    Летчик истребителя Су-35 ВКС России, сбивший украинский Су-27, получил свою первую награду за этот бой, передает «Российская газета».

    Как отмечается, уникальный подарок летчику передал подписчик телеграм-канала «Война. История. Оружие» из Казани. В качестве награды офицеру достались редкие часы, выпущенные ограниченным тиражом – всего 100 экземпляров, причем эта серия была распродана всего за сутки.

    Офицер ВКС России и автор Telegram-канала «Воевода вещает» сообщил, что многофункциональный истребитель Су-35 сбил украинский Су-27, пилотируемый командиром 39-й бригады тактической авиации Александром Довгачем, передает «Российская газета».

    Сообщается, что самолет вероятно был поражен ракетой класса «воздух – воздух» Р-37 с дальностью действия более 300 км. Эта ракета позволяет атаковать цели в глубоком тылу противника, не входя в зону действия украинских средств ПВО, что вызывает опасения у украинских летчиков.

    Согласно заявлению ВВС Украины, полковник Александр Довгач был сбит 9 марта при выполнении боевой задачи при значительном превосходстве авиации России в воздухе. Довгач имел звание героя Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России за последние сутки сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.

    Комментарии (6)
    10 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и раненые
    ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и раненые
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара по Брянску зафиксированы жертвы среди мирных жителей и пострадавшие, сообщает губернатор Александр Богомаз.

    ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, в результате которого погибли несколько человек, а также есть раненые, сообщил в Telegram-канале Богомаз. По словам главы региона, атака была совершена преднамеренно по мирным жителям.

    Александр Богомаз отметил: «Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта». Он добавил, что все необходимые службы уже работают на месте происшествия.

    Ранее силы ПВО сбили 35 украинских БПЛА над регионами России.

    В поселке Климово в Брянской области беспилотник ударил по машине, в результате чего пострадал мирный житель.

    Житель Белой Березки в Брянской области получил ранение после минометного удара со стороны ВСУ.

    Комментарии (15)
    10 марта 2026, 17:10 • Видео
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    В зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Николаев

    Командир отряда «Родня» Николаев с позывным «Гайдук» погиб в зоне СВО

    В зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Николаев
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир отряда «Родня» Евгений Николаев, известный как Гайдук, погиб в зоне СВО, где он сражался с первых дней как доброволец, сообщили в интербригаде «Пятнашка».

    О смерти офицера сообщили представители интербригады «Пятнашка», передает ТАСС. В подразделении отметили, что для «Дикой дивизии Донбасса» это событие стало днем большой скорби.

    «Погиб наш брат – Николаев Евгений Викторович – Гайдук. Для тех, кто знал, – он был писателем, интеллектуалом, человеком, для которого слово и дело никогда не расходились», – заявили сослуживцы.

    Военнослужащий находился в зоне спецоперации с самого начала конфликта и пошел на фронт добровольцем. В его отряде служили представители разных национальностей: русские, татары, венесуэльцы, колумбийцы, китайцы и испанцы.

    Николаев являлся соратником писателя Захара Прилепина. Сведения о гибели командира также подтвердили в окружении общественного деятеля.

    Ранее титулованный российский тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне спецоперации на Украине.

    Главный редактор военного журнала «Ахмат» Павел Порсев ранее также погиб в зоне СВО.

    Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян погиб, выполняя задание на спецоперации на Украине.

    Комментарии (2)
    10 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек
    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетной атаки на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по одному из предприятий в Брянске погибли шесть человек, еще 37 получили ранения, сообщил Богомаз в Telegram-канале .

    Все пострадавшие были оперативно доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

    На месте происшествия работает оперативный штаб, а для всех нуждающихся в поддержке действует телефон Единой дежурной диспетчерской службы – 112. Губернатор добавил, что прибыл на место происшествия, заслушал доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Енина о ходе проведения мероприятий по локализации последствий и эвакуации граждан.

    Ранее сообщалось, что ВСУ по Брянску нанесли ракетный удар. В результате атаки зафиксированы жертвы среди мирных жителей.

    Комментарии (31)
    10 марта 2026, 12:31 • Новости дня
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России за последние сутки сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 241 беспилотник.

    Всего с начала спец операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 121 335 беспилотников, 651 ЗРК, 28 143 танка и других бронемашин, 1 685 боевых машин РСЗО,33 760 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 352 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в первый день этого года ВКС России сбили украинский самолет Су-27

    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты.

    Комментарии (4)
    10 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин: За последние полгода подконтрольная Киеву территория ДНР сократилась до 15-17%

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным отметил, что доля ДНР под контролем Киева за последние шесть месяцев заметно уменьшилась.

    Территория Донецкой народной республики, находящаяся под контролем Киева, за последние шесть месяцев значительно сократилась – с 25% до 15-17%, передает ТАСС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.

    Президент напомнил: «Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой народной республики – буквально полгода назад». По его словам, по последним докладам сейчас речь идет уже только о 15-17% территории.

    В ходе встречи обсуждались текущая ситуация на освобожденных территориях и дальнейшие шаги по интеграции региона в экономику и правовое поле России. Путин отметил, что изменения подконтрольных Киеву районов происходят динамично и результат обусловлен действиями российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Донецкой народной республике за последние годы был нанесен огромный ущерб. Регион восстанавливается активными темпами.

    Комментарии (80)
    10 марта 2026, 14:45 • Новости дня
    Боец ВС России Лис очнулся в морге после тяжелого ранения

    Российский боец Лис очнулся в морге во время омывания

    Tекст: Вера Басилая

    Участник спецоперации с позывным Лис пришел в себя в морге, где его приняли за погибшего, после тяжелых ранений на передовой.

    Доброволец из Краснодарского края, известный как Лис, был ошибочно признан погибшим после минометного обстрела в Запорожской области. Лис вместе с двумя сослуживцами выполнял боевую задачу, когда их группа попала под атаку, в результате которой он получил множественные ранения осколками, пишет «Комсомольская правда».

    По словам Лиса, сначала он оказал помощь товарищам, несмотря на собственные травмы, и только после этого занялся своими ранами. После эвакуации он потерял сознание из-за большой кровопотери, а позже очнулся уже в морге на металлическом столе, где его обмывала сотрудница.

    «Открываю глаза и понимаю: лежу на холодном металлическом столе. Рядом женщина со шлангом поливает меня водой», – рассказал боец.

    Сотрудница морга заметила, что он пришел в себя, и позвала врача, но Лис снова потерял сознание и очнулся только через четыре дня в больнице, подключенным к аппарату ИВЛ.

    В течение нескольких дней Лис слышал окружающих, но не мог ни говорить, ни пошевелиться. Позже его удалось вывести из состояния неподвижности, когда реаниматолог обратил внимание на реакцию его глаз. После этого Лис смог связаться с семьей по телефону – его жена не сразу поверила, что звонок поступил от живого мужа, так как получила новость о его гибели.

    Впоследствии выяснилось, что его сослуживец Шмель погиб, а самого Лиса ошибочно признали мертвым из-за отсутствия пульса. Семья готовилась к похоронам, пока Лис не вышел из критического состояния.

    После длительного лечения он вернулся на передовую и был награжден медалями Жукова и «За отвагу».

    Ранее россиянка нашла считавшегося погибшим на СВО мужа, который оказался в украинском плену.

    Комментарии (2)
    11 марта 2026, 00:14 • Новости дня
    Захарова заявила о преднамеренной атаке ВСУ на гражданское население в Брянске
    Захарова заявила о преднамеренной атаке ВСУ на гражданское население в Брянске
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим преднамеренно нанес удар по гражданскому населению Брянска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно», – заявила Захарова в Telegram, комментируя сообщение о погибших и пострадавших мирных жителях.

    По ее словам, секретариат ООН, который часто комментирует ситуацию вокруг украинского кризиса, не может не замечать подобных атак и количества убитых и раненых мирных жителей.

    Она добавила, что постоянное представительство России обязательно доведет эту информацию до представителей ООН. «Неужели в очередной раз Генсек и его представители отмолчатся?» – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате украинской ракетной атаки в Брянске погибли шесть человек. Еще 37 мирных жителей получили ранения. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выступила с требованием к мировому сообществу осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам Брянска.

    Комментарии (5)
    10 марта 2026, 18:02 • Новости дня
    Суд заочно дал 13 лет украинской журналистке за нападение на посла России

    Облившая сиропом посла России украинская журналистка заочно получила 13 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская журналистка Ирина Земляна (внесена в перечень террористов и экстремистов в России) получила заочно 13 лет колонии общего режима за нападение на российского посла Сергея Андреева в Варшаве в 2022 году, сообщает Генпрокуратура России.

    Московский городской суд вынес заочный приговор украинской журналистке Ирине Земляне, передает РИА «Новости».

    Земляна признана виновной по части 2 статьи 360 УК РФ «Нападение на представителя иностранного государства, совершенное в целях осложнения международных отношений», а также по статьям о возбуждении ненависти и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

    Суд назначил Земляне наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишения права заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года. Земляна внесена в перечень террористов и экстремистов в России.

    Следствие установило, что 9 мая 2022 года у мемориала «Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве» Земляна и другие неустановленные лица напали на посла России Сергея Андреева, плеснули ему красную жидкость в лицо, сорвали георгиевскую ленточку и очки, а также выкрикивали оскорбления в адрес российских дипломатов.

    Также сообщается, что в мае 2022 и марте 2024 года Земляна публиковала на своей странице в соцсети ложную информацию о действиях Вооруженных сил России. Журналистка объявлена в международный розыск и заочно арестована.

    Напомним, в 2022 году посла России в День Победы облили красной краской.

    В этот момент Андреев возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Сам дипломат пояснил, что серьезно не пострадал.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 09:55 • Новости дня
    Пушилин: Российские штурмовики прорвались к Золотому Колодезю в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России ведут активные наступательные действия на красноармейско-добропольском направлении, они вступили в ожесточенные сражения в южных кварталах Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Константиновское направление: здесь ожесточенные бои и в южной части Константиновки, в лесопосадках за последние дни развернулись», – заявил Пушилин в интервью «Вестям».

    Политик также сообщил о продвижении штурмовых подразделений к населенному пункту Золотой Колодезь. Кроме того, российские войска ведут бои на подступах к Белицкому и Новому Донбассу, занимая позиции в районах Гришино и Сергеевки.

    В январе Пушилин сообщал о тяжелых столкновениях вблизи села Гришино на красноармейском направлении.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что город Константиновка в ДНР оказался без электричества, газа, воды и мобильной связи, что создало катастрофическую гуманитарную ситуацию для оставшихся мирных жителей.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 21:48 • Новости дня
    При ударе ВСУ по Запорожской области погибли два человека

    Балицкий сообщил о гибели двух жителей при атаке БПЛА на Запорожскую область

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированной атаки беспилотников на Запорожскую область два мирных жителя погибли, один из которых находился в гражданском автомобиле, заявил губернатор Евгений Балицкий.

    ВСУ нанесли массированные удары с применением беспилотных летательных аппаратов по территории Запорожской области, сообщил в Telegram-канале Балицкий.

    По предварительным данным оперативных служб, одним из объектов атаки стал гражданский автомобиль в Пологовском муниципальном округе, водитель которого погиб на месте.

    Также был атакован мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, он получил смертельные ранения. Местные власти сообщают о продолжающейся сложной и опасной ситуации в Пологовском муниципальном округе.

    В связи с угрозой жизни и безопасности специалистов, детальный осмотр места происшествия и проведение следственных действий сейчас невозможны. Евгений Балицкий отметил, что находится на связи с оперативными службами для контроля ситуации.

    Ранее украинский летательный аппарат атаковал территорию городского рынка в Васильевке Запорожской области, в результате чего две местные жительницы получили ранения.

    До этого в результате атаки дронов ВСУ по многоквартирным домам в Васильевке погибла женщина.

    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    Улицы Советского района Брянска перекрыты после ракетного обстрела ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Брянске часть улиц оказалась перекрыта полицией из-за последствий ракетной атаки, после которой в городе отмечено задымление.

    После ракетного обстрела ВСУ в одном из районов Брянска полиция перекрыла улицы, что привело к образованию автомобильных пробок. Пешеходам разрешено проходить в этот район, но движение автотранспорта ограничено, передает РИА «Новости».

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Советском районе города зафиксировано задымление от продуктов горения. Губернатор рекомендовал жителям ограничить пребывание на улице и закрыть окна в помещениях для безопасности.

    В региональной прокуратуре открыта горячая линия для пострадавших от удара.

    Ранее губернатор Богомаз сообщил, что в результате ракетного удара по Брянску погибли мирные жители.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 35 украинских БПЛА над регионами России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В течение восьми часов российские средства ПВО уничтожили тридцать пять украинских беспилотников, большинство из которых были зафиксированы над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    Средства противовоздушной обороны за восемь часов сбили 35 украинских беспилотников над различными регионами страны, передает ТАСС.

    По данным Минобороны России, с 8.00 до 16.00 часов по московскому времени были уничтожены 21 БПЛА над Белгородской областью, девять – над Крымом, два – над Краснодарским краем, два – над Курской областью, один – над акваторией Азовского моря.

    В военном ведомстве отметили, что все перехваченные аппараты были самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны отчиталось об уничтожении средствами ПВО за одну ночь 163 дронов ВСУ над 14 регионами России. ВСУ предприняли попытки массовой атаки беспилотников по Херсонской области.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    Песков: Со времен переговоров в Стамбуле реальность изменилась

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со времен стамбульских договоренностей 2022 года «реальность изменилась».

    На вопрос о приверженности Москвы договоренностям, достигнутым в Стамбуле для урегулирования конфликта на Украине, Песков ответил: «Реальность вся изменилась», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле в марте 2022 года. После консультаций, в которых участвовал британский премьер Борис Джонсон, Украина отказалась от соглашений. В 2025 году в Стамбуле прошли новые переговоры.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1265 солдат

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов российских подразделений на разных направлениях, общие потери украинских вооружённых формирований за сутки превысили 1200 военнослужащих и десятки единиц техники.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ около Мирополья, Максимовщины, Новой Сечи и Ястребиного в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Верхней Писаревки, Мартового и Бузово.

    Потери ВСУ при этом составили до 240 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, два склада боеприпасов и семь складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Александровки, Паламаревки Харьковской области, Красного Лимана, Святогорска и Лозового Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ рядом со Славянском, Краматорском, Кривой Лукой, Пискуновкой и Константиновкой ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 145 военнослужащих, два мериканских бронетранспортера Stryker и бронемашину MaxxPro, а также четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Новоалександровки, Гришино, Белицкого, Золотого Колодезя ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 325 военнослужащих и три бронемашины. Уничтожены две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ поблизости от Комсомольского, Воздвижевки Запорожской области, Старокасьяновского, Добропасово и Кривобоково Днепропетровской области.

    При этом противник потерял более 300 военнослужащих, две бронемашины и 155-мм гаубицу М777 производства США, отчитались в Минобороны.

    Кроме того за сутки ВКС России сбили украинский самолет Су-27.

    Комментарии (0)
    Главное
    В зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Николаев
    Мерц призвал не ослаблять санкции против России
    При ударе ВСУ по Запорожской области погибли два человека
    The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата»
    Орбан подписал указ об аресте изъятых у украинских инкассаторов золота и миллионов
    Симоньян предложила штрафовать за отказ сдавать жилье семьям с младенцами
    Россияне на эзотерические товары потратили более 300 млн рублей в этом году

    Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу

    Власти России готовы сами запретить поставки энергоресурсов на европейский рынок. Речь в первую очередь идет об СПГ. Его запрет сейчас еще сильнее ударил бы по Европе, которая и так оказалась самой пострадавшей от ближневосточного конфликта. Раз ЕС и так хочет избавиться от нашего газа, то России выгоднее пойти на опережение. В чем здесь логика? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский летчик наказан за попытку удара по российскому тылу

    Полковник, командир бригады ВСУ уничтожен российским истребителем в редком в текущих условиях СВО воздушном бою. Скорее всего, украинский Су-27 пытался совершить удар дальнобойными ракетами по тыловым российским объектам. Как российскому летчику удалось его обнаружить и поразить? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика и Польша вынуждены оправдываться за последствия иранской войны

    Атака США и Израиля на Иран поначалу вызвала восторг у руководителей Прибалтики и Польши, некоторые из них даже пообещали отправить на помощь войска. Однако вскоре радостные высказывания резко прекратились – лидерам, наоборот, пришлось оправдываться перед возмущенными гражданами, которые из-за событий на Ближнем Востоке столкнулись с ростом цен на топливо и электричество, подорожанием товаров и услуг. Что не так пошло в Прибалтике и Польше из-за войны в Иране? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации