Пушилин сообщил о создании в ДНР программы подготовки кадров для ЖКХ
В Донецкой народной республике планируется запустить новую программу подготовки специалистов для коммунального сектора, чтобы решить проблему кадрового дефицита, рассказал глава региона Денис Пушилин.
Глава ДНР заявил о намерении разработать специальную программу подготовки кадров для коммунальной отрасли, об этом он написал в своем канале в Max.
Этот вопрос обсуждался с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко во время инспекции котельной в Куйбышевском районе Донецка.
Пушилин подчеркнул: «В вопросе кадрового дефицита будем готовить спецпрограмму в учебных заведениях. Важно, чтобы работа в этом секторе стала максимально привлекательной».
В ходе визита отмечено, что в котельной проведен значительный объем работ: обновлены котлы, отремонтированы дымосос и вентилятор, заменен участок сетей теплоснабжения. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения котельной установили насосную станцию в водоеме поблизости.
Благодаря этим мерам удалось обеспечить качественное теплоснабжение 123 потребителям, среди которых 101 жилой дом, пять школ, пять детских садов и три больницы.
Пушилин особо отметил помощь Москвы, ставшей регионом-шефом, в капитальном ремонте котельной.