Автобус протаранил остановку с людьми в Симферополе
В Симферополе маршрутный автобус занесло на дороге, после чего транспортное средство протаранило остановку, травмировав ожидавшую пассажирку.
Инцидент произошел утром 5 мая на улице Кечкеметской, передает ТАСС.
В результате заноса автобус, следовавший по городскому маршруту №70, вылетел на остановку общественного транспорта.
В прокуратуре Республики Крым сообщили подробности аварии. «По предварительной информации, 5 мая около 7.00 автобус, двигавшийся по городскому маршруту №70, в районе улицы Кечкеметской в результате заноса транспортного средства совершил наезд на остановку общественного транспорта», – рассказали в ведомстве.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала местная жительница 1978 года рождения. Женщина получила различные травмы и была экстренно госпитализирована в ближайшую больницу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе два пассажира рейсового автобуса пострадали при съезде транспортного средства в кювет в Черноморском районе Крыма.
Ранее пять человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком под Симферополем.
Осенью прошлого года другой пассажирский автобус въехал в остановку общественного транспорта во Фрунзенском районе Петербурга.