Автобус протаранил остановку с людьми в Симферополе

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел утром 5 мая на улице Кечкеметской, передает ТАСС.

В результате заноса автобус, следовавший по городскому маршруту №70, вылетел на остановку общественного транспорта.

В прокуратуре Республики Крым сообщили подробности аварии. «По предварительной информации, 5 мая около 7.00 автобус, двигавшийся по городскому маршруту №70, в районе улицы Кечкеметской в результате заноса транспортного средства совершил наезд на остановку общественного транспорта», – рассказали в ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала местная жительница 1978 года рождения. Женщина получила различные травмы и была экстренно госпитализирована в ближайшую больницу.

