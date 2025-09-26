Автобус в Петербурге въехал в остановку

Посетить выставку «Путешествие по России» теперь можно прямо из дома

Tекст: Елизавета Шишкова

Теперь любой пользователь интернета может совершить иммерсивную экскурсию по выставке «Путешествие по России» благодаря технологии панорамной съемки 360 градусов, говорится в сообщении НЦ «Россия» .

Запуск виртуальной экскурсии стал значимым этапом в реализации миссии Национального центра по сохранению культурного наследия и популяризации достижений страны. Теперь, как отмечают организаторы, об истории и богатствах России сможет узнать любой желающий, имеющий доступ в интернет. Это особенно важно для соотечественников, которые живут за границей.

Онлайн-тур позволяет подробно рассмотреть уникальные экспонаты, связанные с промышленностью, наукой, традициями и природой всех регионов – от Калининградской области до Камчатки. Посетители могут перемещаться по залам, увеличивать интересующие объекты и читать дополнительные материалы.

Экспозиция «Путешествие по России» в НЦ «Россия» открылась весной 2025 года. Пространство площадью более трех тыс. кв. м поделено на восемь зон – каждая посвящена одному из федеральных округов: от Дальнего Востока и Сибири до Центральной России, Арктики и Северо-Запада.