В результате съезда в кювет автобуса в Бурятии пострадали шесть человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Маршрутный автобус с пассажирами съехал в кювет в Бурятии, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел во вторник около 13.00 по местному времени на трассе в Бурятии, когда 57-летний водитель автобуса Hyundai County потерял управление, и транспортное средство съехало с дороги.

По информации пресс-службы регионального МВД, все шесть пострадавших являются пассажирами автобуса. «В настоящее время медиками осматриваются шесть пассажиров. Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются», – сообщили в ведомстве.

Региональное управление СК уточнило, что среди пострадавших – двое детей. Предварительной причиной аварии названа неисправность рулевого оборудования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК России – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

