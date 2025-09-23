Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.5 комментариев
В результате съезда в кювет автобуса в Бурятии пострадали шесть человек
В Бурятии произошло ДТП с маршрутным автобусом, в результате которого пострадали шесть пассажиров, среди них оказались двое детей.
Маршрутный автобус с пассажирами съехал в кювет в Бурятии, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел во вторник около 13.00 по местному времени на трассе в Бурятии, когда 57-летний водитель автобуса Hyundai County потерял управление, и транспортное средство съехало с дороги.
По информации пресс-службы регионального МВД, все шесть пострадавших являются пассажирами автобуса. «В настоящее время медиками осматриваются шесть пассажиров. Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются», – сообщили в ведомстве.
Региональное управление СК уточнило, что среди пострадавших – двое детей. Предварительной причиной аварии названа неисправность рулевого оборудования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК России – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
