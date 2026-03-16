Умер один из старейших актеров МХАТ Голиков

Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В обращении глава государства подчеркнул, что Яковлева является «яркой, неординарной, востребованной актрисой», а зрители ценят ее за «умение создавать в кино и на театральной сцене глубокие, убедительные, запоминающиеся образы».

Путин пожелал народной артистке РСФСР крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения.

Ольга Яковлева – лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, обладательница орденов Почета, Дружбы и «За заслуги в культуре и искусстве».

Яковлева также неоднократно становилась лауреатом ведущих театральных премий, среди которых «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», Международная премия Станиславского, «Золотая лира» и «Звезда Театрала».

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александру Зацепину по случаю его 100-летнего юбилея.

Он также направил поздравление народной артистке Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия.