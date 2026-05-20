МО: Ядерные силы привели в высшую боеготовность на учениях

В России заметили двухместную версию истребителя Су-57

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фотография нового варианта самолета была опубликована в Telegram-канале Fighterbomber, тесно связанном с Воздушно-космическими силами России, пишет TWZ.

Главной особенностью машины стала переработанная носовая часть фюзеляжа с тандемной кабиной, напоминающей компоновку Су-30 и Су-27УБ. Заднее кресло расположено значительно выше переднего, что обеспечивает улучшенный обзор.

По данным источника, сейчас истребитель проходит испытания рулежки. Точное место съемок неизвестно из-за размытого фона, однако подобные тесты традиционно проводятся в подмосковном Жуковском. Некоторые источники предполагают, что новинка может получить индекс Су-57Д или Су-57УБ, а сам самолет мог быть создан на базе одного из прототипов Т-50-5Р.

Издание отмечает, что появление двухместной версии Су-57 выглядит интригующе, так как ранее о таких разработках не сообщалось. Однако в 2023 году был запатентован «многофункциональный двухместный малозаметный тактический самолет». Российские СМИ тогда писали, что он предназначен для «выполнения роли воздушного командного пункта для сетецентрических операций смешанных групп авиации». Патент также указывал на возможность использования машины для обучения экипажей.

Аналитики предполагают, что двухместный Су-57 может использоваться для управления ведомыми беспилотниками, в частности, тяжелым ударным дроном С-70 «Охотник». Второй член экипажа мог бы выполнять роль командира миссии, координируя тактику беспилотных систем на передовой. Кроме того, создание такой модификации может повысить экспортный потенциал истребителя, особенно среди стран, заинтересованных в замене самолетов семейства Су-30.

Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики планировали создать двухместную модификацию Су-57 для зарубежных рынков и учебных центров.

На прошлой неделе этот самолет уничтожил важные логистические узлы противника в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Несколькими днями ранее российский истребитель сбил шведский самолет-разведчик Saab 340 ракетой Р-37М.