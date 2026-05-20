  Путин назвал основную цель отношений России и Китая
    Крепкий рубль удивил не только Запад
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Меркель стала кандидатом на роль переговорщика ЕС с Россией
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Путин назвал основную цель отношений России и Китая
    Си Цзиньпин заявил о новом этапе отношений с Россией
    Вэнс заявил об отсутствии планов передачи иранского урана России
    НАТО назвало тренировкой уничтожение украинского дрона над Эстонией
    РЖД решили запустить пассажирские поезда в Китай
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    20 мая 2026, 09:31 • Новости дня

    МО: Ядерные силы привели в высшую боеготовность на учениях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе масштабных учений российские вооруженные силы отработали задачи по скрытному выдвижению оперативно-тактических комплексов и подготовке к проведению пусков, ядерные силы привели в степень высшей боеготовности, сообщило Минобороны.

    Российская армия отработала приведение соединений в высшие степени боевой готовности для применения ядерного оружия, указало Минобороны в Max.

    Подразделения обеспечили доставку боеприпасов в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад.

    Личный состав получил специальные боеприпасы для ракетных комплексов «Искандер-М». Военнослужащие выполнили снаряжение ракет-носителей и осуществили скрытное выдвижение в назначенные районы для подготовки к пускам.

    В маневрах приняли участие более 64 тыс. человек и свыше 7,8 тыс. единиц техники. Задействовано более 200 пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, включая восемь стратегических крейсеров.

    Кроме того, участники учений успешно отработали вопросы совместной подготовки и применения ядерного арсенала, размещенного на территории Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны России объявило о начале масштабных маневров ядерных сил с привлечением более 64 тыс. военнослужащих.

    Двумя днями ранее белорусское военное ведомство сообщило о старте тренировки частей боевого применения специальных боеприпасов.

    19 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    В России заметили двухместную версию истребителя Су-57
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сети появились кадры, предположительно демонстрирующие ранее неизвестную двухместную модификацию новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, проходящую наземные испытания, пишет TWZ.

    Фотография нового варианта самолета была опубликована в Telegram-канале Fighterbomber, тесно связанном с Воздушно-космическими силами России, пишет TWZ.

    Главной особенностью машины стала переработанная носовая часть фюзеляжа с тандемной кабиной, напоминающей компоновку Су-30 и Су-27УБ. Заднее кресло расположено значительно выше переднего, что обеспечивает улучшенный обзор.

    По данным источника, сейчас истребитель проходит испытания рулежки. Точное место съемок неизвестно из-за размытого фона, однако подобные тесты традиционно проводятся в подмосковном Жуковском. Некоторые источники предполагают, что новинка может получить индекс Су-57Д или Су-57УБ, а сам самолет мог быть создан на базе одного из прототипов Т-50-5Р.

    Издание отмечает, что появление двухместной версии Су-57 выглядит интригующе, так как ранее о таких разработках не сообщалось. Однако в 2023 году был запатентован «многофункциональный двухместный малозаметный тактический самолет». Российские СМИ тогда писали, что он предназначен для «выполнения роли воздушного командного пункта для сетецентрических операций смешанных групп авиации». Патент также указывал на возможность использования машины для обучения экипажей.

    Аналитики предполагают, что двухместный Су-57 может использоваться для управления ведомыми беспилотниками, в частности, тяжелым ударным дроном С-70 «Охотник». Второй член экипажа мог бы выполнять роль командира миссии, координируя тактику беспилотных систем на передовой. Кроме того, создание такой модификации может повысить экспортный потенциал истребителя, особенно среди стран, заинтересованных в замене самолетов семейства Су-30.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики планировали создать двухместную модификацию Су-57 для зарубежных рынков и учебных центров.

    На прошлой неделе этот самолет уничтожил важные логистические узлы противника в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

    Несколькими днями ранее российский истребитель сбил шведский самолет-разведчик Saab 340 ракетой Р-37М.

    19 мая 2026, 12:21 • Новости дня
    МИД Греции: Украинский морской дрон угрожал судоходству
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обнаруженный в пещере у греческого острова Лефкада надводный морской безэкипажный дрон представлял опасность для судоходства и безопасности граждан, был угрозой для окружающей среды и экономической жизни, но Греция все равно будет продолжать поддерживать Украину, заявил министр иностранных дел Йоргос Герапетритис.

    Герапетритис подчеркнул, что ситуация с найденным беспилотником остается серьезной и требует расследования, передает ТАСС.

    «Это чрезвычайно серьезная тема, которая возникла совсем недавно. Совершенно немыслимо, чтобы беспилотный катер находился у греческого побережья. Это создает огромную проблему для свободы судоходства, огромную проблему для безопасности самих граждан, для экономической жизни и, конечно же, для окружающей среды», – сказал Герапетритис.

    По словам министра, Средиземное море не должно становиться центром операций. Он добавил, что окончательное заключение Генерального штаба национальной обороны Греции о причинах появления и характеристиках беспилотника еще не получено. После завершения анализа будут приняты необходимые меры как на двустороннем уровне с участием страны происхождения катера, так и в международных организациях.

    Несмотря на инцидент, Герапетритис заверил, что Греция продолжит поддерживать Украину, назвав это решение стратегической национальной политикой. Официальный представитель правительства Павлос Маринакис сообщил, что Киев был неофициально проинформирован об обнаружении дрона. По данным СМИ, катер Magura V5 с работающим двигателем и взрывчаткой массой от 100 до 300 килограммов был найден местным рыбаком. Саперы изъяли и уничтожили опасный груз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Греция выразила протест в связи с обнаружением неразорвавшегося украинского военно-морского дрона в своих водах.

    Министерство обороны страны официально подтвердило принадлежность найденного у острова Лефкада безэкипажного катера Вооруженным силам Украины.

    Власти в Афинах потребовали от Киева отозвать все подобные аппараты подальше от греческого побережья.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    В России стартовали летные испытания двухместного истребителя Су-57
    Tекст: Денис Тельманов

    Новая модификация российского боевого самолета пятого поколения впервые поднялась в воздух, получив функции учебно-тренировочной машины и воздушного командного пункта.

    Отечественные авиастроители приступили к тестированию новейшей версии передового военного борта, передает ТАСС. Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.

    «Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления», – отметил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сети появились кадры наземных испытаний двухместной модификации этого истребителя. Несколькими днями ранее данный самолет совершил около тридцати успешных ударов по логистическим узлам противника. До этого российская машина сбила переданный украинским войскам шведский самолет-разведчик Saab 340.

    19 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    В Литве начали обсуждать возможное размещение в стране ядерного оружия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы начали обсуждать возможность изменить конституционный запрет на размещение ядерного оружия союзников, чтобы адаптироваться к нынешней геополитической обстановке, пишут местные СМИ.

    Руководство Литвы одобрило старт внутренней дискуссии о возможных поправках к конституции, которые открыли бы путь к размещению на территории страны ядерного оружия союзников, передает ТАСС со ссылкой на портал национального радио LRT.

    По данным портала, спикер Сейма Юозас Олекас заявил: «На фоне нынешней геополитической ситуации Литве следует рассмотреть возможность пересмотра конституционных ограничений». Сейчас статья 137 конституции запрещает размещение в Литве оружия массового поражения и иностранных военных баз.

    Инициативу начать обсуждение поддержал президент Гитанас Науседа. Глава комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Римантас Синкявичюс также выступил за межпартийную дискуссию по этому вопросу.

    Как отмечает LRT, для внесения изменений в конституцию требуется не менее 94 голосов депутатов Сейма в двух голосованиях с интервалом не менее трех месяцев.

    Ранее Науседа выразил готовность принять на территории республики дополнительных американских военных и занялся строительством инфраструктуры для их размещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политологи отмечают соревнование Польши и Литвы за выводимый из Германии американский контингент ради политических и экономических выгод.

    А глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о готовности НАТО нанести удар по российским военным объектам в Калининграде.

    19 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Швеция решила закупить у Франции четыре оснащенных системами ПВО фрегата
    Tекст: Мария Иванова

    Стокгольм планирует усилить свою противовоздушную оборону за счет приобретения современных боевых кораблей у французской компании Naval Group.

    Шведское правительство приняло решение о закупке четырех французских фрегатов, оснащенных системами противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    Речь идет о кораблях класса FDI от компании Naval Group. Контракт пока не подписан, однако переговоры с Парижем уже начались, а первые поставки ожидаются с 2030 года.

    По данным Bloomberg, четыре французских фрегата обойдутся Швеции в 5 млрд долларов.

    «Это корабли, которые наилучшим образом соответствуют требованиям Швеции. Это одна из крупнейших инвестиций в оборону с момента появления истребителей Gripen в 1980-х годах, это утроение возможностей шведской противовоздушной обороны по сравнению с сегодняшним днем», – заявил на пресс-конференции премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

    Глава кабинета министров выразил уверенность, что этот шаг серьезно укрепит безопасность Балтийского моря. Сейчас основу шведского флота составляют небольшие корветы типа Visby, значительно уступающие фрегатам в размерах. Главной задачей новых судов станет перехват и уничтожение баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стокгольм проводит форсированную модернизацию своих вооруженных сил и флота.

    Шведские власти запланировали увеличение оборонных расходов. Для подготовки к возможному «конфликту с Россией» страна закупила 44 новых танка Leopard 2A8.

    19 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Украина признала сбитый над Эстонией беспилотник

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные признали, что беспилотник, нарушивший воздушное пространство Эстонии, принадлежал Киеву, а глава оборонного ведомства принес официальные извинения, заявили в Таллине.

    Украина подтвердила принадлежность беспилотника, который был уничтожен в небе над Эстонией, заявил министр обороны прибалтийской страны Ханно Певкур, сообщает РИА «Новости».

    «Мы еще раз подтвердили с министром обороны Украины, что разрешение использовать наше воздушное пространство есть только у наших союзников; Украина такого разрешения не запрашивала. Министр обороны Украины принес извинения», – привел портал Delfi слова Певкура с пресс-конференции, посвященной инциденту.

    Эстонский бригадный генерал Рийво Валге отметил, что обнаружению и уничтожению аппарата способствовали хорошие погодные условия. А украинский дрон над территорией Эстонии сбил румынский истребитель.

    Ранее во вторник Певкур заявил об отсутствии разрешения для Украины на использование эстонского воздушного пространства для атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили дрон над озером Выртсъярв на юге страны, и министр обороны назвал этот случай первым успешным уничтожением беспилотника своими силами.

    До этого другой украинский беспилотник нарушил воздушное пространство Эстонии во время масштабной атаки дронов и затем покинул его.

    19 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    В России разработали повышающий дальность ударов дронов воздушный ретранслятор

    Российские специалисты сконструировали комплекс «Одиссей», благодаря которому дистанция эффективной работы боевых беспилотных летательных аппаратов возросла на десятки километров.

    Инновационное устройство спроектировано при активном участии бойцов спецназа ВДВ, передает ТАСС.

    Аппарат базируется на 15-дюймовом коптере, который оснащен модулем удержания позиции и способен стабильно транслировать сигнал управления.

    «Через «Кулибин-клуб «Народного фронта» мы вышли на свой первый контракт, вместе с ним прошли апробационные мероприятия, тестовую поставку в войска. Совместно с бригадой спецназа ВДВ мы создали дрон-ретранслятор «Одиссей», испытали с помощью Кулибин-клуба его на полигонах, получили рекомендации и дорабатываем», – рассказали в конструкторском бюро «Авиатехнолаб».

    Специалисты добавили, что благодаря новинке дальность полета ударных аппаратов достигла 70 километров. Ретранслятор работает как вышка связи, обходя препятствия рельефа и позволяя беспилотникам безопасно снижаться без потери видеосигнала. Устройство может зависать на высоте до 100 метров и работать более одного часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года специалисты добровольческой бригады имени Александра Невского приступили к созданию уникального ретранслятора для беспилотников.

    В сентябре российские инженеры при поддержке «Народного фронта» разработали многоцелевую беспилотную платформу-ретранслятор «Зефир-М».

    В начале прошлого года бойцы российской армии в Херсонской области протестировали систему увеличения дальности полета FPV-дронов на базе аппарата «Мерлин-ВР».

    19 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Генсек ОДКБ анонсировал масштабные военные учения в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует провести осенью текущего года на территории России комплекс учений с опорой на боевой опыт специальной военной операции, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

    Осенью текущего года на территории России состоится масштабная серия военных маневров стран ОДКБ, передает ТАСС. Об этих планах рассказал генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков во время выступления в Вене.

    Заявление прозвучало на площадке ОБСЕ в рамках круглого стола, посвященного роли альянса в укреплении международного мира. «В целях повышения выучки, слаженности и мобильности коллективных сил проведем осенью на территории РФ комплекс учений с опорой на передовой опыт боевых действий, полученный при проведении специальной военной операции», – подчеркнул Масадыков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Панкин указал на важность укрепления военных возможностей союзников.

    Минобороны России объявило о проведении учений сил организации в текущем году на территории трех стран.

    Президент Владимир Путин предложил членам альянса начать масштабное обновление военного арсенала.

    19 мая 2026, 20:15 • Новости дня
    Глава военного комитета НАТО назвал армию ЕС «нонсенсом и оксюмороном»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Идею создания единой армии Европейского союза в Североатлантическом альянсе назвали политически несостоятельной, подчеркнув, что реальные вооруженные силы в Европе формируются только через структуры НАТО.

    Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне на пресс-конференции по итогам встречи начальников генштабов стран альянса в Брюсселе заявил, что создание армии Европейского союза невозможно, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Европейская армия - это нонсенс и оксюморон, поскольку у НАТО нет своей армии. Европейские страны предоставляют НАТО необходимые войска».

    Драгоне пояснил, что любая потенциальная «европейская армия» была бы вынуждена опираться на тот же набор вооруженных сил европейских государств, который уже используется в структуре НАТО. По его словам, поэтому корректно говорить только о европейской компоненте внутри Североатлантического альянса, а не о самостоятельной армии ЕС.

    Он также отметил, что у НАТО существует отлаженная система военного управления и детальные оборонные планы, тогда как у Евросоюза есть значительные финансовые ресурсы и промышленный потенциал, которых нет у альянса. По мнению Каво Драгоне, ЕС и НАТО изначально создавались для взаимного дополнения и должны строго придерживаться этого принципа.

    Ранее Драгоне уже выступал против инициативы по формированию европейской армии и подчеркивал важность альянса с США. До этого глава евродипломатии Кая Каллас выступила против инициативы властей Испании о создании европейской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил о намерении внимательно отслеживать возможное появление в Евросоюзе совместных оборонных планов и создание собственной армии.

    19 мая 2026, 12:49 • Новости дня
    В МИД заявили о необходимости усилить боевой потенциал авиации ОДКБ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Необходимо наращивать боевой потенциал ОДКБ, в частности развитие авиационных сил, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Панкин указал на важность укрепления военных возможностей союзников, передает РИА «Новости».

    «Убеждены в необходимости продолжать развитие силового потенциала ОДКБ», – подчеркнул дипломат во время профильного круглого стола.

    Особый акцент государства сделают на модернизации авиационных группировок и средств защиты воздушного пространства. Для повышения уровня боевой слаженности войск осенью текущего года на российской территории пройдет серия масштабных тренировок.

    Как пояснил замминистра, предстоящие маневры будут опираться на передовой опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции. Ранее руководитель Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов анонсировал совместные учения контингентов ОДКБ в 2026 году на полигонах трех государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков анонсировал проведение миротворческих учений в Белоруссии.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил о планах всемерного укрепления данного объединения.

    Ранее государства-участники приняли ряд совместных документов для наращивания силового потенциала альянса.

    20 мая 2026, 03:00 • Новости дня
    Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Европе

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство войны США определит окончательную дислокацию сил США в Европе на основе дальнейшего анализа действий и потребностей, а пока число военного присутствия США в Европе и других странах сокращено до уровня 2021 года, говорится в заявлении, которое представил в соцсети Х представитель Пентагона Шон Парнелл.

    «Военное министерство сократило общее количество бригадных боевых групп (ББГ), направленных в Европу, с четырех до трех. Это возвращает нас к уровню ББГ в Европе в 2021 году. Решение стало результатом всестороннего, многоуровневого процесса, направленного на определение численности вооруженных сил США в Европе», – сказано в заявлении в сети Х.

    Там объяснили, что временная задержка развертывания вооруженных сил США в Польше была вызвана именно этим стратегическим анализом.

    В заявлении указано, что анализ преследовал целью продвижение программы президента США Дональда Трампа «Америка превыше всего» в Европе и на других театрах военных действий, в том числе за счет стимулирования и предоставления союзникам по НАТО «возможности взять на себя основную ответственность за оборону Европы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий НАТО заявил о дополнительном выводе войск США из Европы. Американский лидер объявил о планах масштабного сокращения военного контингента. Вэнс допустил отправку военных США в другую страну вместо Польши.

    20 мая 2026, 07:20 • Новости дня
    ВСУ на Сумском направлении стали строить укрепления изъятой ЖКХ-техникой

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта крушат противника и его технику, однако ВСУ находят новые способы борьбы, отнимая гражданских предприятий ЖКХ технику, чтобы возводить укрепления.

    «Командование 711-й бригады ВСУ изъяло у сумских предприятий ЖКХ дорожную технику для строительства укреплений вокруг областного центра», – рассказали российские бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» в Сумской районе продвинулись на 19  участках до 600 метров, продолжается зачистка подвалов некогда жилых строений в Запселье. При этом ВСУ пытаются наносит неизбирательные удары артиллерией и FPV-дронами.

    В Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись в селе Рясное и окрестностях населенного пункта до 400 метров.

    На Харьковском направлении в селе Гранов продолжаются стрелковые бои, ведется зачистка  подвалов некогда жилых домов и хозяйственных построек. На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на восьми участках до 1 тыс. метров. На  Великобурлукском направлении стрелковые бои идет в районе села Бударки и в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «Штурмовые подразделения 126 мсп 71 мсд 14 АК ГВ «Север» сломили упорное сопротивление противника, выбили последние группы украинских националистов из состава 159 омбр ВСУ из села Волоховка и освободили населенный пункт!» – сообщили бойцы.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях), указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 200 человек. Пополненная инвалидами бригада украинской армии лишилась роты под Харьковом.

    20 мая 2026, 07:20 • Новости дня
    Минобороны Индии сообщило об успешном испытании ракеты с беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии провела успешный запуск управляемой ракеты собственного производства с беспилотника, сообщило Минобороны страны.

    Организация оборонных исследований и разработок Индии успешно выполнила запуск управляемой ракеты собственного производства с беспилотника, передает ТАСС. В военном ведомстве страны подтвердили завершение испытаний.

    «DRDO завершила испытания по отработке окончательной конфигурации для серийного производства высокоточной управляемой ракеты ULPGM-V3 точного наведения, запускаемой с БПЛА», – заявили в Минобороны Индии. Тестирование проходило в режимах воздух-земля и воздух-воздух на полигоне вблизи города Курнул штата Андхра-Прадеш.

    В ходе испытаний применялась интегрированная наземная система управления, использующая передовые технологии для автоматизации подготовки и самого запуска. Отмечается, что ракета создана исключительно силами индийской промышленности с участием малого и среднего бизнеса. Министр обороны Раджнатх Сингх назвал это событие важным шагом к самодостаточности страны в оборонной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая индийские военные испытали новую планирующую систему для авиабомб.

    В прошлом году власти страны запустили масштабную программу развития национального производства беспилотников.

    Осенью южноазиатская республика впервые осуществила запуск баллистической ракеты Agni-Prime с мобильной железнодорожной платформы.

    20 мая 2026, 09:22 • Новости дня
    Шугаев сообщил о постоянном совершенствовании российских систем РЭБ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) постоянно совершенствуются, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

    Отечественная оборонная промышленность круглосуточно работает над созданием новых технических решений, передает РИА «Новости».

    Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев подчеркнул важность постоянной модернизации вооружений.

    «У нас у самих система РЭБ постоянно совершенствуется, много внимания уделяется этой промышленности», – заявил Шугаев журналистам в Пекине. По его словам, технологии быстро устаревают, поэтому конструкторам необходимо опережать текущие потребности.

    Глава ФСВТС также отметил высокую востребованность отечественных комплексов ПВО на мировом рынке. Опыт специальной военной операции и недавние события на Ближнем Востоке наглядно подтверждают эффективность и надежность российских оборонительных систем, заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за сутки уничтожила одиннадцать вражеских беспилотников.

    Министр обороны Андрей Белоусов заявил о высокой эффективности работы российских комплексов противовоздушной обороны.

    Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил о росте числа зарубежных заявок на отечественное вооружение.

    20 мая 2026, 09:30 • Новости дня
    ФСВТС: Китай сохранил высокий интерес к российским авиасистемам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интерес Китая к российским авиасистемам остается достаточно высоким, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

    Пекин по-прежнему проявляет значительное внимание к российской авиационной технике, передает РИА «Новости».

    «Их интерес к нашим авиационным системам остается достаточно высоким», – подчеркнул Шугаев.

    Заявление прозвучало на фоне официального визита президента России Владимира Путина в Китай, который начался накануне вечером. В среду на площади Тяньаньмэнь прошла церемония встречи российской делегации, после чего в Доме народных собраний стартовали двусторонние переговоры.

    В состав представительной российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также руководители крупнейших компаний – Игорь Сечин и Алексей Миллер. Дмитрий Шугаев также принимает участие в переговорном процессе.

    Кроме того, глава ФСВТС прокомментировал реализацию контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Индию. По его словам, процесс идет строго в соответствии с согласованным графиком. Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков С-400 осенью 2018 года на сумму 5,43 млрд долларов, завершение поставок ожидается в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Ранее китайская сторона проявила активный интерес к российским высокотехнологичным системам противовоздушной обороны и боевым самолетам.

    Осенью прошлого года Москва допустила возобновление переговоров с Индией о дополнительных поставках зенитных ракетных систем С-400.

    Украинская ракета пробила крышу жилого дома в Белгороде
    Посол России пообещал новые ответные меры против Норвегии
    Захарова сравнила Каллас с Гретой Тунберг
    Эстония раскритиковала США за нескоординированный вывод сил из Европы
    Спецслужбы Молдавии начали вербовать жителей Приднестровья
    Ученые спрогнозировали четырехкратное сокращение населения Украины
    МВД предотвратило 52 нападения подростков на школы

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    НАТО приступило к обороне России от украинских БПЛА

    Страна НАТО впервые применила свои истребители для того, чтобы сбить украинские беспилотники, направленные против России. Почему Эстония решилась на это и что она должна сделать, чтобы в полной мере доказать искренность своих намерений противостоять антироссийским провокациям Украины? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

