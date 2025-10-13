Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, специалисты добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России создают уникальный ретранслятор для сигнала беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

«Зимба» рассказал о разработке, не имеющей аналогов. Он отметил, что «если у нас воздушный коридор закрыт, то именно ретранслятор и будет способствовать продолжению маршрута и доработке цели». Это актуально при воздействии средств радиоэлектронной борьбы, сложного рельефа местности или больших расстояний. Данная технология не имеет аналогов и полностью разработана специалистами бригады.

Основные отличия ретранслятора включают увеличенную продолжительность нахождения в воздухе, отдельный полетный силуэт и высокое качество связи благодаря нестандартным техническим решениям. «Зимба» подчеркнул, что их бригада добьется необходимого результата первой. Он также добавил, что эти проекты закрыты и отсутствуют в общем доступе. Разведывательно-штурмовая бригада имени Александра Невского выполняет боевые задачи в интересах группировки войск «Юг» ВС РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бригада «Невский» разработала специальный патрон для борьбы с дронами.

В штурмовую бригаду имени Невского поступила партия танков Т-90 «Прорыв». Экипажи Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского начали осваивать новые танки.