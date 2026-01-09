  • Новость часаПять стран обратились в CAS обжаловать решение FIDE о сборных России
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    4 комментария
    9 января 2026, 05:45 • Новости дня

    Бойцы ВС России зашли в Братское Днепропетровской области незаметными

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе боевой операции подразделение мотострелковой бригады группировки войск «Восток» неожиданно заняло населенный пункт Братское , воспользовавшись погодными условиями и наступлением темноты, рассказал боец с позывным «Атлас».

    По его словам, бойцы проникли на территорию ночью, используя туман и темноту.

    «Мы заходили ночью, в сумерки. Они [ВСУ] даже и не успели нас увидеть, заметить в тумане. <...> Застали их врасплох, не ожидали они, что мы в этот день зайдем», – рассказал «Атлас» ТАСС.

    Он добавил, что солдаты ВСУ заранее подготовили Братское к обороне, оборудовав в населенном пункте мощные укрепления. Однако российским бойцам удалось воспользоваться эффектом внезапности и занять позиции до того, как противник успел отреагировать.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Братское в Днепропетровской области. В Минобороны отметили, что освобождение Братского создало условия для дальнейшего продвижения.


    8 января 2026, 20:27 • Новости дня
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    @ Anders Kongshaug/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским, показав укоризненный жест, пишут СМИ.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому во время встречи в Париже, состроив ему укоризненную гримасу и шутливо погрозив пальцем, передает РИА «Новости». Издание The Telegraph сообщило, что этот жест главы Еврокомиссии выглядел как реакция на попытку Зеленского вписать в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву.

    Автор статьи предположил, что украинский лидер рассчитывал, будто его действия останутся незамеченными, однако фон дер Ляйен публично выразила свое недовольство.

    Кроме того, The Telegraph обратила внимание на то, что союзники Киева на встрече выглядели растерянными и не проявляли решительных действий, ограничиваясь только разговорами о необходимости что-то предпринять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии и назвала вступление Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности.

    До этого СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

    Напомним, что во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз на Украине в случае прекращения огня.

    Комментарии (2)
    8 января 2026, 17:29 • Новости дня
    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство

    Полный блэкаут стал причиной остановки производства на «Запорожстали»

    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство
    @ gmk.center

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупнейший украинский металлургический завод «Запорожсталь» приостановил работу после отключения внешнего электроснабжения, причиной стала масштабная авария в энергосистеме региона.

    Металлургический комбинат «Запорожсталь» полностью приостановил производственные процессы из-за потери внешнего энергоснабжения, передает ТАСС.

    Согласно заявлению предприятия, отключение произошло в результате масштабного блэкаута в регионе, затронувшего основные производственные мощности.

    В официальном сообщении завода говорится: «Комбинат «Запорожсталь» потерял внешнее энергопитание. В связи с этим остановлены все производственные процессы. Команда предприятия оперативно и слаженно отреагировала на нештатную ситуацию, приняв антикризисные меры для безопасной остановки оборудования».

    Сейчас на территории предприятия продолжаются регламентные работы на основных агрегатах, которые обеспечиваются посредством ограниченного энергоснабжения.

    Стоит отметить, что «Запорожсталь» остановила работу из-за обесточивания уже второй раз за три недели. А в сентябре 2025 года ракетный удар по заводу «Запорожсталь», принадлежащему украинскому олигарху Ринату Ахметову, уничтожил западную военную технику, включая танки и артиллерию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году Владимир Зеленский ввел санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с Ахметовым.

    Комментарии (13)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 09:10 • Новости дня
    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска

    «Ростех» начал поставки сверхтвердых антидроновых патронов в войска

    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска
    @ rostec.ru

    Tекст: Мария Иванова

    В войска России начали поступать новые патроны IGLA 100 cо сверхтвердой дробью на основе сплава вольфрама, никеля и железа, способные поражать мини-БПЛА на дистанции до 100 метров.

    Сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100 начали поступать в российские войска, сообщает Ростех. Эти боеприпасы разработаны специально для борьбы с мини-БПЛА и показали лучшие результаты среди аналогов во время практических испытаний в Новороссии.

    В ходе обучения инструкторы госкорпорации «Ростех» продемонстрировали военнослужащим использование нового патрона против дронов, а также провели занятия по тактике стрельбы с различными типами боеприпасов.

    В компании отмечают: «Наилучшие результаты во время практической демонстрации показал патрон IGLA 100, выпускаемый предприятием Госкорпорации, cо снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа. Он обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров. При этом боеприпас показывает кучность, достаточную для поражения цели размером со стандартный дрон FPV».

    В «Ростехе» также подчеркивают, что сверхтвердая дробь патрона способна повреждать двигатели, блоки управления, перебивать провода и ломать прочные элементы конструкции дронов. Обычная свинцовая дробь такой эффективности не обеспечивает, добавили в госкорпорации.

    Учебная программа включала как теоретические лекции, так и практическую стрельбу по мишеням с использованием различных видов боеприпасов – от свинцовой дроби до картечи и патронов 5,45х39. Кроме того, инструкторы демонстрировали военнослужащим эффективные методы поражения быстро движущихся целей.

    Серийное производство патронов IGLA 100 калибра 12 миллиметров для нужд армии было запущено в 2024 году. Сейчас эти антидроновые боеприпасы уже начали поступать на вооружение российских подразделений.

    Ранее Ростех сообщил о боевом успехе антидроновых патронов IGLA.

    Между тем специалисты корпорации охарактеризовали танки будущего как полностью интегрированные в единую систему управления.

    В конце прошлого года работники концерна «Уралвагонзавод» добавили к отправленным в войска танкам Т-90М подарочные наборы для каждого члена экипажа, включая альбомы с детскими рисунками.

    Комментарии (28)
    8 января 2026, 21:33 • Новости дня
    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет

    Дипслужба ЕС не смогла подтвердить слова Каллас о 19 странах, атакованных Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская дипломатическая служба не смогла предоставить перечень из 19 стран, на которые Россия якобы нападала за последние 100 лет, ограничившись общими формулировками без конкретики.

    Дипслужба Евросоюза не смогла предоставить список из 19 стран, на которые, по словам главы ведомства Каи Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет, сообщает ТАСС.

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер направил соответствующий запрос в европейскую Службу внешних действий, опубликовав его и официальный ответ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В обращении Картайзер обратился к Каллас: «Вы упомянули, что Россия напала на 19 стран за последние 100 лет. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить список этих 19 стран».

    Однако в ответе европейской дипслужбы, датированном 7 января, не приводится ни одной конкретной страны, и полного списка также нет, отметил Картайзер.

    В письме говорится, что за последние 100 лет Россия и ранее СССР, по мнению ведомства, предпринимали «неспровоцированные акты агрессии», включая вторжения и оккупацию, однако эти утверждения не подкреплены фактами или именами государств. В дипслужбе пояснили, что Каллас имела в виду также действия СССР, правопреемницей которого является Россия.

    На подготовку ответа у аппарата Каллас было пять недель – запрос был направлен еще 1 декабря. В письме отдельно уточняется, что Российская Федерация существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат финского парламента Йоханнес Юрттиахо потребовал не допускать фальсификаций в оценке исторических событий.

    А помощник президента России Владимир Мединский назвал высказывания Каллас «калласальными» открытиями в военной истории.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Комментарии (10)
    8 января 2026, 16:31 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину

    Мерц заявил о необходимости согласия России для военной миссии на Украине

    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что развертывание международных сил на Украине невозможно без одобрения России, указав на сложность получения такого согласия.

    Формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА «Новости». По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки». Это заявление было сделано по итогам заседания региональной группы Христианско-социального союза в монастыре Зеон, трансляция велась на телеканале Phoenix.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта.

    Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января Британия и Франция подписали соглашение о намерениях создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Они могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.


    Комментарии (17)
    8 января 2026, 15:26 • Новости дня
    МИД: Размещение военных объектов на Украине будет считаться интервенцией
    МИД: Размещение военных объектов на Украине будет считаться интервенцией
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о готовности России рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности.

    Размещение подразделений, военных объектов и инфраструктуры западных стран на территории Украины будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая угрозу России и другим европейским государствам, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы», – говорится в сообщении.

    Кроме того, Захарова заявила, что все подобные подразделения и объекты, размещенные западными странами на Украине, будут рассматриваться как законные боевые цели для Вооруженных сил России. В сообщении подчеркивается, что подобные предупреждения неоднократно озвучивались на самом высоком уровне и остаются актуальными в нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже подписала только часть участников. Вашингтон решил не подписывать этот документ.

    Британия и Франция могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.

    Комментарии (21)
    8 января 2026, 12:15 • Новости дня
    Орбан назвал ужасающим запрос Украины на 800 млрд долларов
    Орбан назвал ужасающим запрос Украины на 800 млрд долларов
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на планы по выделению на Украину финансовой помощи в 800 млрд долларов за 10 лет, подчеркнув риски для венгерской социальной системы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запрос Киева на выделение странами Запада 800 млрд долларов в течение 10 лет вызывает у него ужас, передает ТАСС. По словам Орбана, эта сумма эквивалентна выплатам пенсий в Венгрии за 40 лет или семейных пособий за 60 лет. «Это те 800 млрд долларов, которые украинский премьер-министр хочет получить от Брюсселя. А Брюссель – от нас», – написал Орбан в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признана экстремистской).

    Глава венгерского правительства также отметил, что Будапешт не намерен участвовать в этой инициативе, согласованной Киевом и Брюсселем. Он прокомментировал заявление вице-премьера Украины Тараса Качки, который сообщил о договоренности с ЕС по финансовой поддержке Киева в размере 800 млрд долларов в течение 10 лет. Эти средства украинские власти включили в так называемый мирный план, представленный на переговорах в США 24 декабря.

    Орбан добавил, что 7 января министр по делам ЕС Янош Бока представил на заседании правительства доклад о том, как планируется распределять эти средства. По словам премьера, реализация инициативы приведет к отмене в Венгрии 13-й и 14-й пенсий, семейных пособий и введению прогрессивного подоходного налога. Орбан подчеркнул, что венгерские налогоплательщики не должны платить за коммунальные услуги на Украине, отметив: «Мы, венгры, этого не хотим».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан назвал украинское руководство «гомункулом», комментируя просьбу Киева о 800 млрд долларов. Орбан заявил, что венгерские средства должны использоваться для развития самой Венгрии, а не для поддержки Украины.

    В 2025 году Украина получила рекордную западную помощь на сумму более 45 млрд долларов.

    Комментарии (8)
    9 января 2026, 04:30 • Новости дня
    Пять стран обратились в CAS обжаловать решение FIDE о сборных России

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа европейских шахматных федераций из Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии требует Спортивный арбитражный суд (CAS) проверить законность процедуры снятия ограничений с российских сборных по решению Международной шахматной федерации (FIDE).

    Жалобу подали совместно следующие шахматные федерации: Украина, Англия, Норвегия, Эстония и Германия.

    «Заявители считают, что в процессе рассмотрения оспариваемых решений были допущены серьезные процессуальные нарушения, включая нарушения Устава ФИДЕ и основополагающих принципов открытого и справедливого принятия решений в международном управлении спортом. В жалобе содержится требование о проведении независимой юридической проверки Спортивным арбитражным судом (CAS) процесса, приведшего к решению Генеральной Ассамблеи», – сказано в заявлении на сайте норвежской шахматной федерации.

    Апеллянты из пяти стран требуют независимой юридической проверки специалистами CAS процедуры принятия решений генассамблеи, так как, по их мнению, решения о российских шахматистах были приняты без учета рекомендаций МОК о запрете участия сборных России и Белоруссии и использовании их национальных символов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заседание генассамблеи FIDE прошло 14 декабря 2025 года в видеоформате: 61 делегат поддержал отмену ограничений, 51 выступил против. После этого большинство проголосовало за участие российских шахматистов под нейтральным флагом. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата юридически действительны и организация советуется с Международным олимпийским комитетом.

    Комментарии (5)
    9 января 2026, 00:47 • Новости дня
    Губернатор сообщил о ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил население в Telegram-канале о ракетной опасности в полночь, после чего ВСУ ударили по Белгороду.

    «ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Предварительно, пострадавших нет. Есть серьёзные повреждения на объекте инфраструктуры», – написал он.

    Гладков уточнил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях удара уточняется.

    В 0.55 губернатор сообщил об отмене режима ракетной опасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в поселке Октябрьский Белгородского округа 4 января автомобиль с семьей попал под атаку FPV-дрона. При атаке дронов ВСУ в Белгородской области 5 января пострадали два человека. Глава Грайворонского округа Белгородской области был ранен ударом дрона ВСУ.


    Комментарии (3)
    8 января 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Братское в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Братское в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Братское в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Верхней Терсы, Цветкового, Прилук и Воздвижевки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, три бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ возле Кондратовки и Рыжевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами и Старицей.

    ВСУ при этом потеряли до 120 военнослужащих, две бронемашины и склад матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), Ковшаровки, Купянска-Узлового, Глушковки и Благодатовки Харьковской области.

    Потери противника при этом составили свыше 180 военнослужащих, четыре бронемашины и три склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Николаевки, Степановки, Миньковки, Закотного, Константиновки и Берестока ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, шесть складов боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Гришино, Кутузовки, Новокриворожья, Белицкого, Вольного, Анновки, Торецкого ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери противника составили свыше 410 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и семь пикапов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг Минобороны показало водружение триколора в освобожденных Подолах.

    Накануне военные РФ установили поклонный крест в Белогоровке ЛНР.

    А 5 января российские войска освободили Грабовское в Сумской области.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 19:17 • Новости дня
    Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен ударом дрона ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Головчино Белгородской области глава Грайворонского округа Дмитрий Панков был ранен в результате повторной атаки украинского беспилотника, сообщили власти региона.

    Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения при атаке дрона ВСУ.

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что инцидент произошел в селе Головчино, где дрон ударил по коммерческому объекту.

    Панков прибыл на место происшествия для оценки последствий атаки. В этот момент произошла повторная атака второго беспилотника, во время которой глава округа помогал женщине, чья машина пострадала при первом ударе.

    Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Гладков подчеркнул, что это уже третье ранение Панкова и назвал его примером мужества и героизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в селе Грузское Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ погиб мирный житель. Еще два человека погибли в области в результате серии атак ВСУ в понедельник, сообщал Гладков.

    В тот же день в городе Грайворон дрон ударил по грузовику, из-за чего пострадал водитель. В селе Белянка Шебекинского округа после удара украинского беспилотника также пострадал водитель.


    Комментарии (3)
    8 января 2026, 12:55 • Новости дня
    ВС России поразили работающие в интересах ВСУ порты

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по местам сборки и хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 142 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета,  108 177 беспилотников, 644 ЗРК, 26 992 танка и другие бронемашины, 1 637 боевых машин РСЗО, 32 445 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 197 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ.

    Ранее ВС России также поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 14:12 • Новости дня
    В Днепропетровске после блэкаута объявили ЧС национального масштаба

    В Днепропетровске после полного блэкаута объявили о ЧС национального масштаба

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Днепропетровске введен режим чрезвычайной ситуации национального уровня после полного отключения электричества, при этом альтернативные источники энергии обеспечивают лишь часть города, признали местные власти.

    Чрезвычайная ситуация национального уровня сложилась после полного отключения электричества в Днепропетровске. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, передает ТАСС.

    Он сообщил, что работают альтернативные источники электроснабжения. По его словам, левый берег города сейчас обеспечивает электроэнергией резервная техника, а на правом берегу водоснабжение лишь постепенно восстанавливается.

    Глава военной администрации области Иван Федоров в эфире канала «Мы – Украина» подчеркнул, что это первый за последние годы полный блэкаут в регионе. Он отметил, что энергетикам и коммунальным службам приходится работать в сложнейших условиях.

    По информации агентства Укринформ, в ночь на 8 января в Днепропетровске были слышны взрывы. Вечером среды город остался без электричества, воды, отопления, мобильной связи и интернета. Работа метрополитена также была остановлена, а представитель Минэнерго страны сообщил, что порядка 800 тыс. абонентов в области остаются без света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг украинские СМИ сообщили о прекращении работы всех ТЭЦ в Днепропетровской области без прогнозов восстановления.

    А накануне в Одессе произошла серия взрывов после воздушной тревоги. В этот же день во Львове приостановили работу часть больниц и всего электротранспорта из-за введения новых правил распределения электроэнергии для критических объектов. Это стало следствием изменения подхода правительства к определению критичности предприятий, из-за чего даже аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы теперь работают по графикам отключений.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 09:05 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 11 беспилотников за два часа над Краснодарским краем

    Силы ПВО за два часа сбили 11 украинских беспилотников над Краснодарским краем

    Tекст: Мария Иванова

    Дежурные расчеты средств ПВО за два часа уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Краснодарским краем.

    Дежурные силы противовоздушной обороны России за два часа сбили 11 украинских беспилотников над Краснодарским краем, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

    По данным ведомства, «в период с 7.00 до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края», – говорится в официальном сообщении.

    О возможных разрушениях или пострадавших в результате падения сбитых дронов пока не сообщается. Оперативная обстановка в регионе остается под контролем силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили более 60 дронов за минувшую ночь над регионами России.

    Накануне вечером Минобороны доложило о сбитых дронах ВСУ за три вечерних часа над территорией страны.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 17:40 • Новости дня
    Политолог оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине

    Политолог Ткаченко оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине

    Политолог оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Российское военное и политическое руководство неоднократно заявляло, что для Москвы неприемлемо размещение иностранных контингентов на Украине. Это же касается и перемирия вместо долгосрочного мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что развертывание многонациональных сил для Украины потребует согласия России.

    «Слово «перемирие» неприемлемо для России, об этом неоднократно заявлялось с нашей стороны. Никакого иностранного военного контингента также не может быть на Украине, ни во время проведения СВО, ни после завершения боевых действий и заключения мирного соглашения. Сложно представить, в какой ситуации Москва могла бы изменить позицию по этим вопросам. Разве что в случае поражения, а его не будет», – сказал политолог Станислав Ткаченко.

    «Наша страна заинтересована в том, чтобы Украина имела минимальную армию и сохраняла нейтралитет. А он, в свою очередь, не предполагает размещение иностранных войск на территории страны», – продолжает аналитик.

    Более того, если ЕС решит каким-то образом отправить военных уже после окончания СВО, Россия будет рассматривать это как прямое нарушение соглашений. «Все нюансы должны быть тщательно прописаны в договоре. Чтобы у европейцев не было возможности найти какую-то лазейку», – подчеркивает собеседник.

    «При этом надо понимать, что чем больше успехов будет у российских войск в зоне СВО, тем шире могут быть требования Москвы при заключении мира», – обратил внимание эксперт. Европа это осознает, но продолжает продвигать один и тот же нарратив.

    «У ЕС нет «плана Б». В условиях, когда США потеряли интерес к прямому участию в конфликте, Евросоюз оказался на развилке: либо Украина продолжает войну, либо терпит поражение с серьезными имиджевыми, финансовыми, экономическими и военными последствиями для самой Европы», – заключил Ткаченко.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки».

    Отметим, что в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД Германия разделила с Британией первое место.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта. Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Напомним, во вторник британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ.

    Стармер также подчеркивал, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии. Позднее сообщалось, что Лондон и Париж могут в общей сложности отправить на Украину до 15 тыс. военных.

    Комментарии (0)
    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

