Tекст: Елизавета Шишкова

Освобождение Братского в Днепропетровской области позволило группировке «Восток» расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур, создав условия для дальнейшего продвижения российских войск.

В Telegram-канале Минобороны России заявили, что освобождение населённого пункта имеет важное тактическое значение для развития наступления. «Населенный пункт Братское имеет важное тактическое значение – его освобождение позволило существенно расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создало выгодные условия для развития дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток», – подчеркнули в министерстве.

Военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» зачистили Братское. В результате операции занята оборонительная зона ВСУ площадью более девяти кв. км, сообщает российское военное ведомство.

Штурмовые подразделения зачистили более 170 зданий и строений, ранее удерживаемых украинскими войсками. По данным Минобороны РФ, противник понес существенные потери в живой силе и технике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Братское в Днепропетровской области.

Российские войска освободили Грабовское в Сумской области.

Бойцы 7-й гвардейской мотострелковой бригады совместно с военным священником установили поклонный крест на возвышенности в Белогоровке.