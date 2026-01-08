Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.3 комментария
Минобороны: Освобождение Братского создало условия для дальнейшего продвижения
После взятия под контроль населенного пункта Братское в Днепропетровской области штурмовые подразделения группировки «Восток» заняли оборонительный район площадью более девяти кв. км, зачистив более 170 зданий и обеспечив условия для дальнейшего продвижения, сообщило Минобороны.
Освобождение Братского в Днепропетровской области позволило группировке «Восток» расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур, создав условия для дальнейшего продвижения российских войск.
В Telegram-канале Минобороны России заявили, что освобождение населённого пункта имеет важное тактическое значение для развития наступления. «Населенный пункт Братское имеет важное тактическое значение – его освобождение позволило существенно расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создало выгодные условия для развития дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток», – подчеркнули в министерстве.
Военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» зачистили Братское. В результате операции занята оборонительная зона ВСУ площадью более девяти кв. км, сообщает российское военное ведомство.
Штурмовые подразделения зачистили более 170 зданий и строений, ранее удерживаемых украинскими войсками. По данным Минобороны РФ, противник понес существенные потери в живой силе и технике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Братское в Днепропетровской области.
Российские войска освободили Грабовское в Сумской области.
Бойцы 7-й гвардейской мотострелковой бригады совместно с военным священником установили поклонный крест на возвышенности в Белогоровке.