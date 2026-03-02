  • Новость часаКремль сообщил о постоянном контакте с руководством Ирана
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    2 марта 2026, 13:03 • Новости дня

    Администрация Эрдогана опровергла атаку на базу Инджирлик

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центр по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турции заявил, что появившиеся утверждения о нападении на авиабазу Инджирлик являются ложными.

    Центр по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турции опроверг сообщения о якобы совершённой атаке на авиабазу Инджирлик, передает ТАСС.

    Ведомство заявило: «Распространяемые в некоторых социальных сетях утверждения о том, будто «американская военная база в Турции подверглась нападению», являются ложными».

    В официальном заявлении отмечается, что в Турции нет военных баз, принадлежащих какой-либо другой стране, а все военные объекты, воздушное, морское и сухопутное пространство находятся под полным контролем и суверенитетом Турецкой Республики. Власти подчеркнули, что не было никаких нападений на территорию государства.

    В центре добавили, что любые попытки представить Турцию как участницу региональных конфликтов – это акт дезинформации. Система обороны и безопасности страны функционирует в полном объёме, а соответствующие службы продолжают мониторинг ситуации в реальном времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по базе США в Эрбиле. Иран нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.

    1 марта 2026, 17:17 • Новости дня
    Иран ударил четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу «Авраам Линкольн»
    Иран ударил четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу «Авраам Линкольн»
    @ United States Navy/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», что подтвердил Корпус стражей исламской революции.

    Тегеран нанес удары по авианосцу «Авраам Линкольн» четырьмя баллистическими ракетами, передает РИА «Новости». Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), который входит в состав вооруженных сил Ирана.

    Заявление опубликовало гостелерадио Ирана. Детали о месте происшествия, последствиях удара и возможных пострадавших пока не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер начал тонуть в Ормузском проливе после сильного пожара. Ормузский пролив стал доступен для прохода судов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    1 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану

    Эксперт Кнутов: США и Израиль могли узнать координаты важных объектов от предателей в Тегеране

    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    @ REUTERS/Mohammed Salem

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Точность ударов США и Израиля по Ирану объясняется использованием данных с американских спутников, получением информации от израильских разведчиков, а также работой предателей в самом иранском руководстве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее западная коалиция уничтожила заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана.

    «На мой взгляд, нынешняя операция против Ирана практически ничем не отличается от предыдущей, проведенной в июне прошлого года. Судя по сообщениям СМИ, около 200 самолетов нанесли удары по примерно 500 целям. Атаки были проведены, в том числе, с применением бомбардировщиков Б-2 Spirit, бетонобойных бомб GBU-57 и баллистических ракет Air LORA», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Air LORA имеет дальность более 300 км, поэтому ударная авиация оказалась недоступной для подавляющего большинства иранских систем ПВО. Кроме того, эти ракеты летят на высоте 30–40 км, а зенитно-ракетные комплексы действуют в пределах 30 км от земли», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, каждый ЗРК имеет воронкообразную слепую зону. В СССР размещали несколько комплексов рядом, чтобы купировать эту проблему. Иран, видимо, не имел возможности создать такой защитный контур на всех важных объектах. Поэтому именно в эти воронки и били атакующие силы», – продолжил собеседник.

    «Судя по всему, американо-израильская коалиция сначала выводила из строя станции наведения, а затем бомбардировщики атаковали сами пусковые установки. Следом же авиация била непосредственно по искомым объектам – правительственным зданиям, штабам КСИР, предприятием ядерной промышленности», – указал он.

    «Что касается выявления целей, то, думаю, ранее Пентагон ограничил поставку разведывательной информации Киеву не потому, что захотел наказать Украину, а потому, что переориентировал большинство своих спутников на Иран», – предположил спикер.

    «Также США и Израиль могли узнать о расположении важных объектов от предателей в иранском руководстве – абсолютно уверен, что они там есть. Кроме того, множество израильских разведчиков работает на территории Ирана под видом и в составе местных племен. Их годами учили отличать по косвенным признакам какой-нибудь недействующий бункер в пустыне от реально значимого объекта», – резюмировал Кнутов.

    Накануне США и Израиль начали совместную атаку на Иран. Сообщалось об ударах по центру Тегерана, правительственным зданиям, штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам спецслужб. Атака привела к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе детей.

    По данным западных СМИ, в ходе ударов уничтожались заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана. Взрывы были слышны в Исфахане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана), священном городе Кум и провинции Керманшах на западе страны. Также известно о «широкой волне атак» в городах Керманшах, Табриз, Илам, Ахваз и в провинции Лорестан.

    Израиль утверждает, что при ударах погибли 40 иранских командиров. Кроме того, Тель-Авив заявил о разрушении большей части систем ПВО на западе и в центре Ирана, сообщает РИА «Новости».

    Иранские силы же в ответ впервые использовали гиперзвуковые ракеты «Фаттах 2» для ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Тегеран в воскресенье ударит с такой силой, с которой Вашингтон и Тель-Авив еще не сталкивались, заявил иранский совбез. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему США в войне с Ираном пошли ва-банк.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    2 марта 2026, 08:27 • Новости дня
    Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом

    Иранские военные сбили истребитель ВВС США F-15 над Кувейтом

    Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В небе над Кувейтом силы Ирана сбили американский истребитель F-15, при этом пилоты успели катапультироваться.

    Военные подразделения Ирана нанесли удар по самолету Военно-воздушных сил США F-15, находившемуся в воздушном пространстве над Кувейтом, передает ТАСС.

    Иранское новостное агентство Tasnim распространило информацию об инциденте и разместило соответствующие видеоматериалы. На опубликованных кадрах запечатлено падение сбитого летательного аппарата.

    По заявлению источника, находившиеся на борту пилоты успели воспользоваться системами спасения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны. ВВС Исламской республики нанесли удары по базам США в Персидском заливе. Тегеран атаковал американские военные объекты в Катаре, ОАЭ и Бахрейне.

    2 марта 2026, 11:08 • Новости дня
    Умар Джабраилов скончался от огнестрельного ранения в центре Москвы
    Умар Джабраилов скончался от огнестрельного ранения в центре Москвы
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предпринимателя Умара Джабраилова нашли в квартире на Тверской-Ямской улице в столице с тяжелой травмой, врачи не смогли спасти ему жизнь, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Известный коммерсант ушел из жизни в медицинском учреждении, куда его доставили из жилья в центре столицы, сказал собеседник РИА «Новости».

    Его нашли с огнестрельным ранением головы в квартире дома на 1-й Тверской-Ямской улице, после этого мужчину госпитализировали, но ранение оказалось смертельным, он скончался в клинике.

    Между тем источник в правоохранительных органах ТАСС сообщил, что предприниматель якобы свел счеты с жизнью. Рядом с его телом нашли пистолет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в материалах по делу Джеффри Эпштейна обнаружили фотографии российского предпринимателя Умара Джабраилова.

    Джабраилов в 1990-е был одним из самых ярких бизнесменов Москвы, управлял совместным предприятием «Интурист-Радамер», главным активом которого являлась гостиница «Рэдиссон-Славянская» у Киевского вокзала. Именно там во время официальных визитов останавливался американский лидер Билл Клинтон.

    Позднее предприниматель возглавил группу «Плаза», под управлением которой находились торговые комплексы «Охотный ряд» и «Смоленский Пассаж». Джабраилов прославился любовью к искусству и часто становился героем светской хроники.

    В 2000 году бизнесмен принял участие в президентской гонке, заняв 12-е место с результатом 80 тыс. голосов. С 2004 по 2009 год он представлял интересы Чеченской Республики в Совете Федерации.

    В последнее время Джабраилов владел долями в строительном бизнесе и возглавлял попечительский совет Московского музея современного искусства.

    1 марта 2026, 18:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»

    Эксперт Юшков: США и ЕС захватами танкеров повышают стоимость перевозки российской нефти

    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США и страны ЕС периодически захватывают танкеры с нефтью для удержания высокой стоимости перевозки энергоносителей. Их цель в том, чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее Бельгия захватила в Северном море судно Ethera.

    «У стран Запада не хватит ресурсов захватить весомую часть судов с углеводородами из России. Но им и не обязательно это делать. Достаточно периодически совершать подобные акции, чтобы повышать стоимость перевозки и посреднических услуг. Судовладельцы и страховые компании воспринимают такую тенденцию как дополнительный риск», – объяснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Для Москвы негативом является захват танкеров с углеводородами любой страны происхождения. Если Запад хотел бы вообще остановить поставки, он бы ввел запрет на покупку российской нефти. Но этого мы не видим ни со стороны США, ни Британии, ни ЕС. Смысл именно в удержании высокой стоимости перевозки энергоносителей – чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала», – резюмировал он.

    Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсетях сообщил, что бельгийские вооруженные силы при поддержке французских военных захватили в Северном море нефтяной танкер, причисленный Брюсселем как так называемому «теневому флоту».

    По его словам, в ходе операции «Синий нарушитель» бельгийские военные высадились на борт судна с французских вертолетов, а затем сопроводили его в порт Зебрюгге города Брюгге. На судно был наложен арест.

    Начальник генштаба Бельгии Фредерик Вансина пояснил, что Брюссель следил за танкером «уже некоторое время». Он упомянул несколько типичных признаков «серых» операций: частые рейсы между Россией и Южной Америкой, регулярное отключение систем идентификации, смена флага. Премьер Бельгии Барт де Вевер поздравил военных «с профессионально и решительно проведенной операцией».

    По данным бельгийского портала RTBF, речь идет о танкере Ethera, шедшего под гвинейским флагом. Федеральная прокуратура объявила о начале расследования по факту нарушений бельгийского морского кодекса на фоне подозрений в обходе европейских санкций.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, обнародовал видеозапись операции. По его словам, что вертолеты французских ВМС «помогли бельгийским военным задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции».

    В прошлом месяце Макрон сообщал о перехвате в Средиземном море танкера под предлогом нарушения санкций. Впоследствии французские власти освободили задержанное судно Grinch после уплаты штрафа. Президент России Владимир Путин назвал захват торговых кораблей в нейтральных водах морским пиратством.

    Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада абсолютно нелегальны с точки зрения международного права. Он пояснял, что понятие «теневой флот», которым часто оперируют представители ЕС – это юридическая фикция.

    1 марта 2026, 17:43 • Новости дня
    КСИР сообщил о переходе ударов по США и Израилю на новый этап

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана нанесли новые удары по американскому авианосцу, обозначив начало очередного этапа противостояния после атак США и Израиля, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Удары Тегерана по американским военным объектам достигли нового уровня, сообщает РИА «Новости». Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), опубликованном государственным радио и телевидением страны.

    КСИР подчеркивает, что атаки стали ответом на действия США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции подтвердил запуск четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    1 марта 2026, 15:55 • Новости дня
    Иран открыл Ормузский пролив

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Важнейшая транспортная артерия Ближнего Востока – Ормузский пролив – вновь доступна для прохода судов, заявил бывший командующий Корпуса стражей исламской революции и секретарь Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи.

    Ормузский пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления», передает «Газета.Ru» со ссылкой на Financial Times.

    Одновременно с этим иранский военачальник предупредил, что вооруженные силы США станут законными целями для ударов Исламской республики.

    Накануне Корпус стражей исламской революции уведомлял экипажи судов о запрете движения через пролив. На фоне угроз в открытых водах бросили якорь минимум 150 танкеров.

    2 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Кувейт сообщил о крушении нескольких военных самолетов США
    Кувейт сообщил о крушении нескольких военных самолетов США
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Кувейте утром произошло крушение нескольких американских военных самолетов, экипажи были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии, сообщило кувейтское Минобороны.

    Несколько американских военных самолетов потерпели крушение на территории Кувейта, все летчики остались живы, передает ТАСС.

    Информация об инциденте была подтверждена официальным представителем Минобороны Кувейта.

    Известно, что все летчики были оперативно эвакуированы и доставлены в больницу. По данным ведомства, состояние пострадавших оценивается как стабильное.

    Ранее военные подразделения Ирана сбили истребитель ВВС США в воздушном пространстве Кувейта.

    Силы ПВО Ирана сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны.

    1 марта 2026, 18:21 • Новости дня
    США сообщили о потерях от ударов Ирана
    США сообщили о потерях от ударов Ирана
    @ Wisam Hashlamoun/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе боевой операции против Ирана в рамках миссии «Эпическая ярость» были убиты трое военнослужащих США, еще пятеро получили тяжелые ранения, заявило в воскресенье Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    Трое американских военных погибли и еще пятеро получили тяжелые ранения в ходе военной операции против Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Центрального командования ВС США (CENTCOM). Операция под кодовым названием «Эпическая ярость» проходила в воскресенье.

    «По состоянию на 9.30 ET (17.30 мск) трое военнослужащих США погибли в бою и пятеро получили серьезные ранения в ходе операции »Эпическая ярость«. Еще несколько человек получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга и в настоящее время возвращаются к службе», – говорится в публикации командования в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Макарем Ширази провозгласил джихад против Вашингтона и Тель-Авива после гибели верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», что подтвердил Корпус стражей исламской революции.

    1 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    ВВС Израиля атаковали иранские истребители на западе Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по двум иранским истребителям в аэропорту Тебриза, чтобы помешать их взлету и ослабить ВВС Ирана.

    Израильские ВВС нанесли авиаудары по двум иранским истребителям F-5 и F-4, которые находились на аэродроме Тебриз на западе Ирана и готовились к взлету, передает РИА «Новости». Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба армии Израиля.

    «Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по двум иранским истребителям F-5 и F-4 в аэропорту Тебриз на западе Ирана, когда самолеты готовились к взлету», – говорится в официальном заявлении. В армии Израиля пояснили, что целью удара было ослабление потенциала военно-воздушных сил Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть верховного лидера страны аятоллы Хаменеи.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    1 марта 2026, 23:57 • Новости дня
    Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели
    Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение следующих четырех недель или закончиться раньше.

    «Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы предполагали, что он займет около четырех недель. Речь всегда шла о четырехнедельном процессе, поэтому, несмотря на всю мощь страны, это займет четыре недели или меньше», – сказал Трамп в интервью Daily Mail. 

    Он добавил, что пока его не удивляют никакие забастовки и протесты. По его мнению, всё идёт по плану.

    «Знаете, за исключением того, что мы устранили всё их руководство – гораздо, гораздо больше, чем предполагали. Похоже, их 48», – уточнил американский президент.

    Трамп по-прежнему заявляет, что открыт для переговоров с иранцами, но не смог сказать, состоятся ли они «в ближайшее время».

    «Не знаю. Они хотят поговорить, но я говорил, что вам следовало поговорить на прошлой неделе, а не на этой», – сказал он.

    Президент США заявил также о переговорах в воскресенье с лидерами Бахрейна и Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании и «еще несколько стран».

    В ответ на новости о том, что Саудовская Аравия может начать атаки на Иран после того, как сама стала мишенью, президент заявил: «Они воюют, они тоже воюют».

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о «существенном упрощении» дипломатических усилий с Ираном. Позже он сообщил о гибели 48 «лидеров Ирана». Белый дом объявил о переговорах Трампа с лидерами стран Ближнего Востока. США сообщили о потерях от ударов Ирана.

    1 марта 2026, 14:32 • Новости дня
    Танкер в Ормузском проливе начал тонуть после удара
    Танкер в Ормузском проливе начал тонуть после удара
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ормузском проливе танкер, который, по более ранним сообщениям, пытался пересечь акваторию незаконно и оказался под ударом, начал тонуть после сильного пожара, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

    Танкер, который подвергся удару в Ормузском проливе, начал тонуть, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB. В эфире были показаны кадры, где судно охвачено пламенем, а над ним поднимается густой черный дым.

    Подпись к видео на IRIB гласит: «Последствия того, как танкер-нарушитель пытался незаконно переплыть по Ормузскому проливу и был подвергнут удару. Сейчас он тонет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе у берегов Омана, четыре члена экипажа получили ранения. Корпус стражей исламской революции предупредил коммерческие суда о возможности закрытия Ормузского пролива. Власти США призвали все суда покинуть Ормузский пролив, а также воды Персидского и Оманского заливов.

    1 марта 2026, 18:24 • Новости дня
    Пентагон опроверг попадание иранских ракет по авианосцу «Авраам Линкольн»
    Пентагон опроверг попадание иранских ракет по авианосцу «Авраам Линкольн»
    @ United States Navy/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные заявили, что четыре иранские баллистические ракеты не только не попали по авианосцу «Авраам Линкольн», но и не достигли его района.

    Центральное командование ВС США опровергло информацию о попадании иранских баллистических ракет по авианосцу USS Abraham Lincoln, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении американские военные подчеркнули, что ни одна из выпущенных ракет не приблизилась к кораблю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Ирана нанесли новые удары по американскому авианосцу, обозначив начало очередного этапа противостояния после атак США и Израиля. Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по авианосцу «Авраам Линкольн», что подтвердил Корпус стражей исламской революции.

    1 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Тегеран заявил о 560 жертвах США после ударов Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ударов по американским базам в регионе, по данным КСИР, погибли и пострадали 560 военных США, атаки продолжаются.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о гибели и ранениях по меньшей мере 560 американских военных в результате серии ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке. В заявлении КСИР, опубликованном агентством Fars, отмечается, что американские военные в Бахрейне подверглись атаке двумя баллистическими ракетами, а другие базы неоднократно атаковывались, что и привело к многочисленным потерям среди военнослужащих США, сообщает РИА «Новости».

    В свою очередь, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подчеркнул, что Иран не собирается атаковать страны региона, а наносит удары исключительно по американским базам, которые считает территорией США. Он также заверил, что атаки будут продолжаться, пока эти объекты остаются под контролем Вашингтона.

    Кроме того, КСИР подтвердил нанесение ударов по двум американским базам в Кувейте – «Али ас-Салям» и «Мухаммеда Аль-Ахмеда». В заявлении, текст которого приводит агентство Fars, говорится: «Американская морская база »Али ас-Салям« в Кувейте в результате последней атаки перестала функционировать, также три объекта морской инфраструктуры США «Мухаммеда Аль-Ахмеда» в Кувейте были уничтожены».

    По информации КСИР, удары были нанесены также по военно-морской базе США в Бахрейне с использованием четырех беспилотников. В результате атаки, по заявлению иранских военных, был нанесен серьезный ущерб центру командования и поддержки на базе.

    КСИР отмечает, что главными целями иранских ударов продолжают оставаться американские военные объекты, а также объекты Израиля на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе боевой операции против Ирана в рамках миссии «Эпическая ярость» трое военнослужащих США погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения.

    Военнослужащие США в ходе спецоперации против Ирана уничтожили 48 ключевых представителей руководства страны.

    1 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Иранский аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю
    Иранский аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Аятолла Макарем Ширази, считающийся одним из наиболее влиятельных шиитских богословов, провозгласил джихад против Вашингтона и Тель-Авива после гибели верховного аятоллы страны Али Хаменеи.

    «Народ Ирана и исламского мира жаждут мести за кровь невинного убиенного лидера революции», – сказал Ширази, передает ТАСС.

    Ширази возложил ответственность за гибель верховного лидера на правительство США и израильские власти. Он подчеркнул, что религиозный долг мусульман требует искоренения зла, исходящего от этих преступников.

    Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в ходе беседы с турецким коллегой Хаканом Фиданом, что Тегеран полон решимости защищать свою страну после Хаменеи.

    В заявлении отмечается, что Фидан выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное телевидение Ирана объявило о мученической смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Президент Исламской республики Масуд Пезешкиан пообещал отомстить за гибель верховного лидера.


    Российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана

    Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией

    Даже самые русофобские страны Прибалтики, как выясняется, продолжают и сегодня сохранять высокий уровень взаимной торговли с Россией. И это несмотря на то, что и политики, и местные националисты требуют от них прекратить любые торговые связи с «государством-агрессором». Как происходит сегодня эта торговля и почему в реальности Прибалтика не может от нее отказаться? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

