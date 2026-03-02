Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
Администрация Эрдогана опровергла атаку на базу Инджирлик
Центр по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турции заявил, что появившиеся утверждения о нападении на авиабазу Инджирлик являются ложными.
Центр по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турции опроверг сообщения о якобы совершённой атаке на авиабазу Инджирлик, передает ТАСС.
Ведомство заявило: «Распространяемые в некоторых социальных сетях утверждения о том, будто «американская военная база в Турции подверглась нападению», являются ложными».
В официальном заявлении отмечается, что в Турции нет военных баз, принадлежащих какой-либо другой стране, а все военные объекты, воздушное, морское и сухопутное пространство находятся под полным контролем и суверенитетом Турецкой Республики. Власти подчеркнули, что не было никаких нападений на территорию государства.
В центре добавили, что любые попытки представить Турцию как участницу региональных конфликтов – это акт дезинформации. Система обороны и безопасности страны функционирует в полном объёме, а соответствующие службы продолжают мониторинг ситуации в реальном времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по базе США в Эрбиле. Иран нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.