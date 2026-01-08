Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Верхней Терсы, Цветкового, Прилук и Воздвижевки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, три бронемашины и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ возле Кондратовки и Рыжевки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами и Старицей.

ВСУ при этом потеряли до 120 военнослужащих, две бронемашины и склад матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), Ковшаровки, Купянска-Узлового, Глушковки и Благодатовки Харьковской области.

Потери противника при этом составили свыше 180 военнослужащих, четыре бронемашины и три склада боеприпасов.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Николаевки, Степановки, Миньковки, Закотного, Константиновки и Берестока ДНР.

Противник потерял более 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, шесть складов боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Гришино, Кутузовки, Новокриворожья, Белицкого, Вольного, Анновки, Торецкого ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

Потери противника составили свыше 410 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и семь пикапов, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в четверг Минобороны показало водружение триколора в освобожденных Подолах.

Накануне военные РФ установили поклонный крест в Белогоровке ЛНР.

А 5 января российские войска освободили Грабовское в Сумской области.