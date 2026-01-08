Минобороны показало водружение триколора в освобожденных Подолах

Tекст: Дарья Григоренко

На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, запечатлены российские бойцы, которые держат флаги на занятых ими позициях, а также показаны улицы и здания освобожденного поселка.

В ведомстве отметили, что успешное наступление стало возможным благодаря слаженным действиям штурмовых групп, артиллерийских расчетов и операторов беспилотников. По словам представителей Минобороны, «поддержка с воздуха и точные удары по выявленным целям позволили существенно ослабить оборону украинских формирований». В результате были уничтожены опорные пункты, укрепления и огневые средства противника.

После подавления сопротивления российские войска провели зачистку территории. По данным Минобороны, удалось установить полный контроль над Подолами, уничтожив значительное количество личного состава и техники украинских формирований.

Населенный пункт Подолы взят под контроль 4 января 2026 года в ходе наступления подразделений группировки войск «Запад».

Ранее подразделения группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Богуславка в Харьковской области, а группировка «Днепр» освободила Лукьяновское в Запорожской области.

Напомним, в понедельник российские войска освободили Диброву в ДНР.