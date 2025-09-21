Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, системы противовоздушной обороны, железнодорожная инфраструктура и площадка с военной техникой были поражены ударами в Днепропетровской области на Украине, передает РИА «Новости». Лебедев рассказал: «Днепропетровск и область... Уничтоженные цели: били по железнодорожной логистике и по системам ПВО. В Кривом Роге удары пришлись по площадке с военной техникой».

Кроме того, в подконтрольной вооруженным силам Украины части Запорожской области уничтожена станция техобслуживания, работавшая с военными пикапами украинских войск. По словам источника, на месте сгорело несколько автомобилей, использовавшихся для нужд армии Украины.

Также серия ударов была зафиксирована по Чернигову и железнодорожному узлу Бахмач Черниговской области. Как сообщил Лебедев, в Чернигове поражены тренировочные лагеря ВСУ, расположенные на бывших пунктах сбора призывников и используемые ранее для подготовки территориальной обороны. В Бахмаче удар пришелся по району железнодорожной станции, где находится военная часть, в которой проходят обучение и боевое слаживание добровольцы ВСУ.

