Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Названо число потерянных Украиной с начала СВО истребителей Су-27
Украина потеряла 85 истребителей Су-27 с начала СВО
Украинские военно-воздушные силы лишились 85 истребителей Су-27 за период спецоперации, следует из данных сводок Минобороны России.
Согласно подсчетам ТАСС, в 2022 году армия Украины утратила 25 самолетов, еще два были критически повреждены. В 2023 году уничтожены 29 Су-27, в 2024 году – 19, также два были серьезно повреждены, а в 2025 году – десять самолетов. С начала 2026 года сбиты еще два истребителя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте российским многофункциональным истребителем Су-35 был сбит украинский Су-27. Самолетом Су-27 управлял командир 39-й бригады тактической авиации Александр Довгач. Довгач имел звание героя Украины.