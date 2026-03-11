Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Симоньян решила наградить бойца, удерживавшего позицию 68 дней, премией Кеосаяна
Российский военнослужащий Сергей Ярашев, который 68 дней в одиночку удерживал позицию под Гришино, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами», – сообщила Симоньян в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин предложил президенту России Владимиру Путину наградить военнослужащего, который 68 дней в одиночку удерживал позицию под Гришино. Путин поручил подготовить указ о награждении 21-летнего Ярашева Звездой Героя.
Симоньян в феврале сообщила, что учредила премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна после истории педагогов, защитивших детский сад в Оренбургской области.