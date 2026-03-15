Дети выпали из окна многоэтажки в Тульской области
В Ясногорске двое детей выпали из окна на пятом этаже, они госпитализированы, сообщает следственное управление СК по Тульской области.
Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования детей. По предварительным данным, «оперевшись на москитную сетку», из окна «выпали девочка 2023 года рождения и ее брат 2021 года рождения», сообщается на сайте ведомства.
Сейчас оба ребенка находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь. Следователь Алексинского межрайонного следственного отдела осуществляет необходимые мероприятия для установления обстоятельств случившегося.
В ведомстве напомнили родителям, что «ни одна москитная сетка не способна уберечь ребенка от падения из окна».
Дворник на Петрозаводской улице в Петроградском районе подхватил на лету выпавшего из окна седьмого этажа семилетнего мальчика.