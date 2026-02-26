Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.2 комментария
Выпавшего с 10 этажа ребенка в Петербурге поймали прохожие
В Петербурге полуторагодовалый ребенок выпал из окна 10 этажа, прохожие успели растянуть куртку и спасти малыша, сообщил источник в оперативных службах.
Инцидент произошел в среду, около 17.00 мск в Приморском районе, сказал собеседник ТАСС.
Мальчик 2024 года рождения выпал из окна 10 этажа, его поймали прохожие, которые успели растянуть куртку, он выжил.
Сейчас он находится вместе с матерью в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее в Петербурге произошел похожий случай. Мальчик выпал с окна седьмого этажа его поймал дворник, он самортизировал удар своим телом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил дворника медалью.