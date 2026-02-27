Песков заявил о планах Киева совершить диверсии на «Голубом» и «Турецком» потоках

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские спецслужбы фиксируют подготовку киевского режима к диверсиям на газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток», передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

По словам представителя Кремля, имеются данные о попытках Киева подготовить новые диверсии. «Наши специальные службы такой информацией располагают, они фиксируют попытки киевского режима подготовиться к таким диверсиям новым», – подчеркнул Песков.

Он добавил, что информация о планах атак на черноморские газопроводы неоднократно передавалась турецкой стороне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о наличии информации о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Путин отметил, что на фоне увеличения количества террористических атак особое внимание должно быть уделено защите энергетических и транспортных объектов, а также мест массового пребывания людей.