  Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    Как распад СССР разрушил миф о «шведском социализме»
    СК установил личность устроившего взрыв у Савеловского вокзала
    В Индии сообщили о планах Дели купить до 40 Су-57
    Патриоты под прицелом. России предстоит защитить победу в СВО
    Путин сообщил об информации о попытке подрыва газопроводов в Черном море
    Путин: Противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор
    Путин призвал повысить безопасность должностных лиц Минобороны и ОПК
    Путин заявил о понимании противником последствий применения ядерного компонента
    Матвиенко призвала Британию и Францию высказаться по поводу передачи ЯО Киеву
    Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    24 февраля 2026, 17:07

    Путин сообщил об информации о попытке подрыва газопроводов в Черном море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о наличии информации о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Черного моря.

    Президент России Владимир Путин заявил о потенциальной угрозе для газопроводов, проходящих по дну Черного моря, передает ТАСС.

    Путин, выступая на коллегии ФСБ, отметил: «Сейчас вот информация наша оперативная идет в СМИ. Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый «Турецкий поток» и «Голубой поток». Никак успокоиться не могут».

    Ранее президент заявил, что противник не добился стратегического успеха на поле боя и вместо этого активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

    Еще в октябре 2022 года российские власти сообщали о предотвращенной попытке подрыва «Турецкого потока» на российской территории. По данным Кремля, были задержаны диверсанты, которые готовили взрыв экспортного газопровода.

    11–13 января 2025 года Минобороны РФ заявило о попытке атаки девятью беспилотниками по газотранспортной инфраструктуре в районе Гай-Кодзора (Краснодарский край), обслуживающей поставки по направлению TurkStream. Все БПЛА были сбиты, а обломки вызвали лишь незначительные повреждения здания и оборудования газоизмерительной станции, без остановки транзита. Москва назвала инцидент «актом энергетического терроризма» и заявила, что проинформировала Анкару.


    24 февраля 2026, 16:48
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сообщил, что совершившего теракт на Савеловском вокзале могли завербовать через интернет.

    Глава государства отметил, что исполнителю передали взрывное устройство и впоследствии дистанционно привели его в действие, передает ТАСС.

    «Уже сейчас ясно: судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка, через интернет, скорее всего», – сказал Путин. Он добавил, что, вероятнее всего, исполнитель «и не знал-то ничего».

    «Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки», – заявил президент.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    Ранее СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве и видео осмотра машины.

    24 февраля 2026, 16:59
    Путин заявил о понимании противником последствий применения ядерного компонента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, сообщил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.

    Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможном применении ВСУ ядерного компонента, Путин отметил, что противник не гнушается никакими средствами, однако понимает, к чему может привести применение подобных технологий, передает ТАСС.

    «Понимают, наверное, чем это может закончиться», – сказал он.

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Кремль назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением.

    24 февраля 2026, 18:04
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    24 февраля 2026, 16:42
    Путин: Противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сумев добиться стратегического успеха против России на поле боя, противник активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

    Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что враги не смогли достичь стратегического поражения России на поле боя, передает ТАСС. По его словам, противник избрал тактику террора, пытаясь воздействовать на страну через атаки на граждан и инфраструктуру.

    «Не удалось нанести стратегическое России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор. Здесь и обстрелы городов, и диверсии на инфраструктуре, и покушение на представителей государственных и военных властей», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран ФСБ Алексей Филатов заявил, что исполнителя взрыва у Савеловского вокзала могли использовать «втемную», и связал произошедшее с деятельностью украинских спецслужб.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предъявит обвинение в совершении теракта четверым участникам дела о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.

    Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Алексеева выступают украинские спецслужбы, при этом отмечен британский след.

    23 февраля 2026, 19:25
    В Стамбуле нашли убитого китайского бизнесмена

    Hurriyet: Китайского бизнесмена убили и закопали в Стамбуле

    Tекст: Мария Иванова

    В одном из стамбульских районов обнаружено тело 38-летнего бизнесмена из Китая, у которого перед убийством похитили кошелек для криптовалюты.

    В стамбульском районе Арнавуткёй обнаружили тело 38-летнего китайского бизнесмена Юн Вана, пишет газета Hurriyet.

    Предположительно, мужчину сначала ограбили, а затем убили и закопали в поле. Об исчезновении предпринимателя в полицию 24 января сообщил его адвокат, передает РИА «Новости».

    Полицейские смогли отследить GPS-сигнал автомобиля бизнесмена и так установили его последнее местонахождение. Прибыв на ферму, правоохранители обнаружили лопаты и кирки. Вскоре в поле было найдено и само тело Юн Вана.

    У убитого мужчины были связаны руки и ноги, а рот заклеен скотчем. Это указывает на насильственный характер смерти перед тем, как тело закопали. Все детали преступления удалось раскрыть в ходе расследования, которое начала прокуратура.

    «Прокуратура района Газиосманпаша возбудила уголовное дело», – говорится в сообщении газеты. Следствие выяснило, что бизнесмена убили злоумышленники, которые хотели его ограбить. Они утверждали, что предприниматель обманул их в Китае, и смогли выяснить его место жительства через знакомую женщину.

    Злоумышленники ударили свою жертву по голове тяжелым предметом и похитили его холодный кошелек для криптовалюты. Все десять подозреваемых были объявлены в розыск через Интерпол. Сообщается, что их уже удалось задержать на территории Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Стамбуле нашли обезглавленное тело гражданки Узбекистана в мусорном баке. Позднее в городе обнаружили второе тело расчлененной женщины, также являвшейся гражданкой Узбекистана.

    23 февраля 2026, 18:34
    Эксперт: Защитники Отечества на десятилетия вперед определяют будущее России
    Эксперт: Защитники Отечества на десятилетия вперед определяют будущее России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Бойцы на фронте отстаивают право страны развиваться так, как хочет народ, и от них зависит достижение полного суверенитета государства. Причем Россию – плечом к плечу – защищают люди самых разных этносов, не случайно Владимир Путин особо отметил многонациональность российской армии, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП, участник СВО Максим Григорьев. Ранее президент Владимир Путин обратился к россиянам в честь Дня защитника Отечества.

    «Сейчас защитники отечества во многом ассоциируются именно с героями и ветеранами спецоперации», – сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, участник СВО. По его словам, президент Владимир Путин обратил внимание на то, что именно от них зависит будущее России и ее суверенитет.

    «Результаты СВО зависят от тех, кто защищает право нашей страны развиваться так, как этого хочет народ. Более того, бойцы на многие десятилетия вперед определяют, что будет происходить с нашим государством», – продолжил спикер, указав, что на победу работают и граждане в тылу.

    Он также обратил внимание на слова президента о многонациональности российской армии. «Я сам участник СВО и видел, что в рядах армии воюют люди самых разных национальностей. Они все вместе, создавая единое военное братство, продвигаются вперед. И очень важно, что глава государства говорит об этом. Полагаю, этот тесный контакт останется с бойцами и после завершения боевых действий», – акцентировал собеседник.

    Кроме того, в рамках обращения по случаю Дня защитника Отечества Путин обозначил цели по модернизации вооруженных сил. По мнению Григорьева, в победе России свою роль сыграет не только оборонная промышленность, но и тыл.

    Ранее Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества. В обращении глава государства отметил, что Россия продолжит масштабное укрепление армии и флота с учетом складывающейся международной ситуации и боевого опыта специальной военной операции, с опорой на российскую промышленность, науку, индустриальные и высокотехнологичные компании.

    Президент назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом, гарантирующим безопасность страны, стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, и заявил о планах качественно наращивать потенциал всех видов вооруженных сил, повышать их боеготовность и мобильность.

    Отдельно глава государства обратил внимание на то, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. «Мы чтим эту священную сплоченность и знаем, что испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы», – цитирует Путина сайт Кремля.

    «И сегодня в ходе специальной военной операции героически, плечом к плечу отстаивают интересы России представители всех народов нашей огромной страны. В умении вместе побеждать ради общих целей – колоссальная сила нашей армии и нашего многонационального общества. Так было на протяжении столетий и, уверен, так будет всегда», – подчеркнул президент.

    Путин также вручил медаль «Золотая Звезда» командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа, полковнику Вячеславу Веденину, сообщает РИА «Новости». Именно Веденин ранее докладывал главе государства об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.

    Торжественная церемония состоялась в День защитника Отечества. В этот день президент традиционно вручает государственные награды военнослужащим, отмеченным званием Героя России и орденом Мужества.

    «Сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами, это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами – настоящие патриоты России», – сказал глава государства на церемонии.

    Он также заявил, что российские военные действуют слаженно и четко в зоне специальной военной операции. По его словам, грамотные и смелые действия героев СВО, личная храбрость и решительность помогли тщательно спланировать и блестяще реализовать наступательные операции российских войск на самых напряженных участках и направлениях.

    24 февраля 2026, 17:14
    Путин: Противники пожалеют о попытках нанести поражение России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности, отметил, что противники страны «ищут любой способ» нанести России стратегическое поражение.

    По его словам, несмотря на многочисленные попытки, у них «никак не получается» достичь этой цели, хотя «так хочется», передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул, что оппоненты «сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют».

    Ранее Путин заявил, что противник, не сумев добиться стратегического успеха против России на поле боя, активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

    24 февраля 2026, 17:36
    Путин рассказал о наличии секретных оборонных проектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия располагает значимыми достижениями как в оборонной, так и в гражданской сфере, сообщил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

    Он подчеркнул, что в стране существуют разработки, которые уже представлены общественности, а также перспективные проекты, работа над которыми продолжается, передает ТАСС.

    Путин отметил важность защиты секретной информации, подчеркнув, что речь идет прежде всего о военных и стратегических данных, а также о перспективных отечественных разработках.

    «Особого внимания требует защита конфиденциальности закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках. Они у нас есть. И достижения есть заметные, понятные для всех, предъявленные уже. Но есть и другие разработки, которые находятся в стадии реализации», – сказал глава государства.

    Ранее Путин сообщил о значительных преобразованиях «оборонки» и армии в России.

    24 февраля 2026, 13:59
    Подбитую турецкими футболистами чайку захотели выбрать логотипом клуба

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стамбульский футбольный клуб Istanbul Yurdum Spor может использовать чайку в качестве своего символа после истории с потерявшей сознание после удара мячом птицей, заявил глава ФК Али Саит.

    Стамбульский футбольный клуб Istanbul Yurdum Spor может выбрать чайку своим символом после необычного случая на финальном матче первой любительской лиги, сообщает РИА «Новости».

    Во время игры мяч, пущенный вратарём, попал в пролетавшую чайку, которая упала на поле без сознания.

    Капитан команды Гани Чатан тут же бросился к птице и начал делать ей массаж сердца. Реанимация продолжалась около двух минут, после чего чайку передали медицинскому персоналу. Позже птицу отпустили на свободу.

    Глава клуба Али Саит отметил: «Пока таких планов нет, но мы обязательно примем позже какое-нибудь решение, сейчас не до этого. Несколько клубов уже используют чайку в качестве своего символа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из игры FIFA 22 удалили российские футбольные клубы и национальную сборную.

    Немецкий футбольный клуб «Шальке» разорвал контракт с компанией Газпром.

    ФК «Шальке» также снял логотип Газпрома с маек своей команды.

    24 февраля 2026, 17:28
    Путин призвал повысить безопасность должностных лиц Минобороны и ОПК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, а также представителей государственной и муниципальной власти.

    Он поручил Федеральной службе безопасности совместно с другими силовыми ведомствами усилить меры по обеспечению безопасности, особенно для работников образования и социальной сферы, а также для лидеров общественного мнения и волонтеров, передает «Интерфакс».

    «Вместе с другими силовыми ведомствами ФСБ нужно повысить уровень защищенности должностных лиц Министерства обороны, ОПК, представителей государственной и муниципальной власти, работников образования, социальной сферы, особенно в наших исторических и приграничных регионах. В полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, волонтерам, которым постоянно угрожает киевский режим», – сказал Путин.

    Президент также подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер для охраны государственной границы. По его словам, требуется укрепить инфраструктуру, повысить боевую готовность и техническую оснащенность пограничных органов.

    Он добавил, что все усилия должны предприниматься в тесной координации с подразделениями Минобороны, Росгвардии, МВД, а также с территориальными структурами и органами власти.

    Ранее Путин на коллегии ФСБ заявил, что противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор.

    24 февраля 2026, 14:29
    Газпром 21-й год подряд восполнил запасы газа с избытком

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейшая газовая компания России Газпром в 21-й раз подряд восполнила запасы газа сверх добычи, усилив сырьевую базу на арктическом шельфе.

    Корпорация успешно выполнила планы геологоразведки, сообщает Telegram-канал Газпрома.

    В 2025 году компания провела масштабные работы, включая бурение и испытание скважин, что позволило восполнить запасы выше уровня добычи 21-й год подряд.

    Благодаря усилиям геологов открыты новые залежи углеводородов. Прирост получен в традиционных центрах добычи, таких как Якутия, полуостров Ямал и Надым-Пур-Тазовский регион.

    Значительно расширена сырьевая база на арктическом шельфе. Специалисты добились существенного увеличения запасов на Ледовом и Ленинградском месторождениях, а в Карском море достроили разведочную скважину на месторождении имени Динкова.

    Совет директоров отметил, что такая деятельность создает основу для долгосрочного газоснабжения. Эффективное освоение недр вносит серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу сезона отбора оперативный резерв газа в российских подземных хранилищах достиг нового абсолютного рекорда.

     Глава корпорации Алексей Миллер ранее предупредил о возможном скачке мирового спроса при незначительном похолодании.

    24 февраля 2026, 12:50
    Песков анонсировал заседание коллегии ФСБ с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во вторник планирует поучаствовать в заседании коллегии ФСБ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На заседании будет выступление президента, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что событие проводится каждый год, на нем озвучивается оценка безопасности в России и работа самого ведомства.

    В конце января Путин обсудил с членами Совета безопасности меры по усилению борьбы с терроризмом.

    24 февраля 2026, 17:20
    Путин заявил о попытках сорвать мирные усилия по Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что противники страны предпринимают попытки разрушить дипломатический процесс урегулирования ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил на коллегии ФСБ, что противники России делают все возможное, чтобы разрушить достигнутое на переговорном треке по Украине, передает ТАСС.

    «Не знают, что сделать, чтобы разрушить этот мирный процесс, [свернуть] с попытки урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном треке», – сказал глава государства.

    Путин также отметил, что намерен обсудить этот вопрос в закрытом режиме.

    Ранее Путин заявил, что противник не добился стратегического успеха на поле боя и активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

    При этом вопросы о дате и месте следующего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине остаются открытыми. Россия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации.

    24 февраля 2026, 12:48
    Песков анонсировал встречу Путина с главой вьетнамского МИД Ле Хой Чунгом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен во вторник провести встречу с министром иностранных дел Вьетнама Ле Хой Чунгом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Ле Хой Чунг прибудет в качестве недавно переизбранного спецпосланника генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама, пояснил Песков, передает ТАСС.

    «Поэтому это [глава МИД Вьетнама] больше, чем министр иностранных дел. Вьетнам, вы знаете, у нас важный торгово-экономический партнер в Азии. Поэтому такие контакты представляют большой интерес, большое значение», – указал представитель Кремля.

    В декабре министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг заявлял, что Ханой высоко ценит оборонные связи с Москвой.

    24 февраля 2026, 15:14
    Кремль анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства

    Кремль: Путин и Лукашенко проведут Высший госсовет Союзного государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 февраля примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве.

    «В Москве состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства, в котором примут участие президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко», – сообщается на сайте Кремля.

    На встрече планируется обсудить успехи интеграции двух стран, а также принять важные практические решения, способствующие дальнейшему развитию Союзного государства. В повестке дня значится оценка совместной работы в рамках комплексного документа – «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы».

    Кремль также сообщил, что на заседании будут рассматриваться вопросы укрепления интеграционного сотрудничества по различным направлениям.

    Ранее Путин и Лукашенко обсудили подготовку заседания Союзного государства.

    24 февраля 2026, 16:20
    Путин провел встречу с главой МИД Вьетнама в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом в Кремле.

    Вьетнамский министр прибыл в Москву как специальный посланник вновь переизбранного генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама, передает ТАСС.

    Напомним, 23 января 2026 года То Лам был переизбран на пост генсека Центрального комитета КПВ на новый пятилетний срок. Должность генерального секретаря считается ключевой в политической системе Вьетнама, а сам То Лам занимает ее с августа 2024 года.

    Он сменил на этом посту Нгуен Фу Чонга, который возглавлял партию с 2011 года и скончался 19 июля 2024 года в возрасте 80 лет.

    Ранее Путин и То Лам договорились развивать отношения России и Вьетнама.

    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Как распад СССР разрушил миф о «шведском социализме»

    Свежая статистика показывает полный крах того, что еще пару десятилетий назад называлось «шведским социализмом». О построении благополучного общества подобного образца мечтали еще советские реформаторы. Сегодня Швеция переживает колоссальный социальный кризис и обнищание. Эксперты считают, что происходящее прямо связано с последствиями распада СССР. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

