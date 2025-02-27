Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.31 комментарий
Путин заявил о необходимости укрепить потенциал ФСБ в Донбассе и Новороссии
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости усиления антитеррористического потенциала подразделений ФСБ, действующих на территории Донбасса и Новороссии, для повышения их эффективности в борьбе с террористами и диверсантами.
«Должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделений ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии. Подчеркну: именно эти подразделения сегодня многое делают для нейтрализации террористических и диверсионных групп, для сбора разведывательных данных о противнике», – приводит его слова ТАСС.
Путин на коллегии ФСБ поручил принять дополнительные меры для усиления защиты государственной границы и обеспечения безопасности в приграничных территориях.