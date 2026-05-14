Лавров обсудил сотрудничество в космосе с главой МИД Индии
Глава МИД России Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар высоко оценили перспективы сотрудничества двух стран в сферах энергетики и космоса, сообщили в МИД.
Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретился в среду с Субраманьямом Джайшанкаром, передает РИА «Новости».
Дипломаты детально рассмотрели возможности взаимодействия государств в высокотехнологичных отраслях.
«Высоко оценены перспективы сотрудничества в сфере передовых технологий, энергетики и мирного космоса», – говорится в официальном сообщении министерства. Стороны выразили твердую готовность наращивать объемы двусторонней торговли и создавать новые логистические маршруты. Кроме того, Москва и Нью-Дели планируют развивать надежные финансовые механизмы.
Отдельной темой дипломатической дискуссии стала текущая обстановка на Ближнем Востоке. Представители ведомств также затронули ряд других актуальных вопросов регионального и глобального значения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский министр иностранных дел прибыл в индийскую столицу с трехдневным визитом.
Глава ведомства гарантировал бесперебойную отправку топлива индийским партнерам.