OpenAI начал обсуждать создание международного органа по контролю ИИ

OpenAI предложила создать глобальный регулятор ИИ с участием США и Китая

Tекст: Мария Иванова

Компания OpenAI, создавшая популярный чат-бот ChatGPT, изучает перспективы формирования глобального органа по контролю за технологиями искусственного интеллекта, передает ТАСС.

Вице-президент компании по глобальным вопросам Крис Лехейн уточнил, что инициатива предполагает совместное участие Вашингтона и Пекина.

Представитель разработчика подчеркнул готовность поддержать создание такого института под руководством Соединенных Штатов.

«Искусственный интеллект в какой-то мере выходит за рамки многих существующих или традиционных торговых проблем. Существует возможность действительно начать создавать нечто глобальное и привлечь к этому процессу страны всего мира, включая Китай», – заявил Лехейн.

Новая структура может быть организована по аналогии с Международным агентством по атомной энергии. Одним из вариантов ее запуска рассматривается налаживание взаимодействия между американским Центром стандартов и инноваций в области ИИ и профильными ведомствами других государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Китай предложил создать новую международную организацию для регулирования искусственного интеллекта.

В конце апреля представители компании OpenAI провели закрытые брифинги в Конгрессе США по вопросам киберугроз.

В начале мая Пентагон договорился о сотрудничестве с ведущими разработчиками нейросетей для решения оперативных военных задач.