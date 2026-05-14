OpenAI начал обсуждать создание международного органа по контролю ИИ

События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.
OpenAI предложила создать глобальный регулятор ИИ с участием США и Китая
Американский разработчик ChatGPT рассматривает возможность учреждения международной структуры для управления искусственным интеллектом при участии Соединенных Штатов и Китая.
Компания OpenAI, создавшая популярный чат-бот ChatGPT, изучает перспективы формирования глобального органа по контролю за технологиями искусственного интеллекта, передает ТАСС.
Вице-президент компании по глобальным вопросам Крис Лехейн уточнил, что инициатива предполагает совместное участие Вашингтона и Пекина.
Представитель разработчика подчеркнул готовность поддержать создание такого института под руководством Соединенных Штатов.
«Искусственный интеллект в какой-то мере выходит за рамки многих существующих или традиционных торговых проблем. Существует возможность действительно начать создавать нечто глобальное и привлечь к этому процессу страны всего мира, включая Китай», – заявил Лехейн.
Новая структура может быть организована по аналогии с Международным агентством по атомной энергии. Одним из вариантов ее запуска рассматривается налаживание взаимодействия между американским Центром стандартов и инноваций в области ИИ и профильными ведомствами других государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Китай предложил создать новую международную организацию для регулирования искусственного интеллекта.
В конце апреля представители компании OpenAI провели закрытые брифинги в Конгрессе США по вопросам киберугроз.
В начале мая Пентагон договорился о сотрудничестве с ведущими разработчиками нейросетей для решения оперативных военных задач.