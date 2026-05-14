Евросоюз запустил экстренный мониторинг из-за вспышки хантавируса

Председатель Совета ЕС активировал обмен информацией из-за вспышки хантавируса

Tекст: Мария Иванова

Специальная система взаимодействия между странами была запущена для сбора актуальных данных о заболевании, передает РИА «Новости». Она послужит главной платформой для коммуникации всех европейских институтов.

«Председательство Кипра приняло решение активировать механизмы Совета по комплексному реагированию на политические кризисы (IPCR) в режиме обмена информацией для активного мониторинга продолжающейся вспышки хантавируса», – отмечается в официальном релизе.

Специалисты Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний оценивают риск для населения Европы как очень низкий. В ведомстве пояснили, что инфекция с трудом передается от человека к человеку, а власти принимают все необходимые меры предосторожности.

Опасная южноамериканская разновидность заболевания была зафиксирована на нидерландском круизном судне MV Hondius. Лайнер вышел из аргентинского порта Ушуайя первого апреля. Всего было выявлено 11 случаев заражения, при этом трое заболевших скончались.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз задействовал механизм гражданской обороны для безопасной эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius.

Власти Испании эвакуировали с пораженного хантавирусом судна 94 человека.

Вернувшихся с этого корабля четверых граждан Канады поместили в изоляцию под наблюдение врачей.