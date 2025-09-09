Платформа GoFundMe закрыла сбор убийце украинки в США из-за агрессии пользователей

В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
GoFundMe закрыла сбор убийце украинки в США из-за агрессии пользователей
Платформа GoFundMe закрыла сбор средств в адрес убийцы 23-летней украинки в США, на которую чернокожий Декарлос Браун-младший немотивированно набросился с ножом в вагоне общественного транспорта.
Как пишет New York Post, на краудфандинговой платформе GoFundMe появилась страница по сбору средств в адрес Декарлоса Брауна-младшего, которого называли такой же жертвой, как украинская девушка, на которую тот напал с ножом.
В описании призывали помочь бездомному подозреваемому и поддержать «борьбу с расизмом и предвзятостью в отношении нашего народа». Сбор заявили на 35 тыс. долларов, но собрали только 5 долларов.
Согласно судебным протоколам, Браун бездомный, имеет более десятка судимостей, начиная с 2014 года. После убийства украинской девушки ему было предъявлено обвинение в убийстве.
После множества гневных реплик от пользователей платформы, она закрыла страницу сбора в адрес убийцы.
«Условия обслуживания GoFundMe прямо запрещают сбор средств для юридической защиты лиц, официально обвиняемых в предполагаемом насильственном преступлении», – говорится в заявлении GoFundMe.
Платформа пообещала всем жертвователям в адрес Брауна-младшего вернуть средства. При этом на странице по сбору средств для семьи погибшей собрано более 75 тыс. долларов.
В соцсетях появилось видео, запечатлевшее, как вечером 22 августа 23-летняя украинка Ирина Заруцкая заходит в вагон общественного транспорта и садится на одно из сидений. Сзади – чернокожий пассажир, который через мгновение достает из кармана перочинный нож и набрасывается на девушку. Никаких контактов или реплик между ними не было.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп обрушился с обвинениями на демократов из-за гибели украинки.