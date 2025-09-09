Платформа GoFundMe закрыла сбор убийце украинки в США из-за агрессии пользователей

GoFundMe закрыла сбор убийце украинки в США из-за агрессии пользователей

Tекст: Ирма Каплан

Как пишет New York Post, на краудфандинговой платформе GoFundMe появилась страница по сбору средств в адрес Декарлоса Брауна-младшего, которого называли такой же жертвой, как украинская девушка, на которую тот напал с ножом.

В описании призывали помочь бездомному подозреваемому и поддержать «борьбу с расизмом и предвзятостью в отношении нашего народа». Сбор заявили на 35 тыс. долларов, но собрали только 5 долларов.

Согласно судебным протоколам, Браун бездомный, имеет более десятка судимостей, начиная с 2014 года. После убийства украинской девушки ему было предъявлено обвинение в убийстве.

После множества гневных реплик от пользователей платформы, она закрыла страницу сбора в адрес убийцы.

«Условия обслуживания GoFundMe прямо запрещают сбор средств для юридической защиты лиц, официально обвиняемых в предполагаемом насильственном преступлении», – говорится в заявлении GoFundMe.

Платформа пообещала всем жертвователям в адрес Брауна-младшего вернуть средства. При этом на странице по сбору средств для семьи погибшей собрано более 75 тыс. долларов.

В соцсетях появилось видео, запечатлевшее, как вечером 22 августа 23-летняя украинка Ирина Заруцкая заходит в вагон общественного транспорта и садится на одно из сидений. Сзади – чернокожий пассажир, который через мгновение достает из кармана перочинный нож и набрасывается на девушку. Никаких контактов или реплик между ними не было.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп обрушился с обвинениями на демократов из-за гибели украинки.