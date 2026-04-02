Синоптик спрогнозировал снег с дождем в Москве на следующей неделе
В столице на следующей неделе ожидаются перемены погоды с дождями, мокрым снегом и ночными заморозками, из-за чего на дорогах образуется гололедица, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Кардинальные перемены в атмосфере намечаются на следующей неделе. Большую часть понедельника Москва будет находиться под защитой антициклонального купола с характерной переменной облачностью и сухим воздухом», – рассказал он РИА «Новости».
Температура 6 апреля поднимется до +11...+14 градусов, но к вечеру, с приближением теплого фронта, небо затянут облака и начнутся обложные дожди,
Во вторник ночью, по словам синоптика, ожидаются дожди, а температура составит от +2 до +5 градусов. Днем возможны ливни с мокрым снегом, воздух прогреется не выше +6...+9.
В среду циклон принесет полярный воздух и осадки в виде мокрого снега с дождем, а ночная температура опустится до 0...+3, а днем до +5...+8 градусов.
По прогнозу Тишковца, в четверг клин арктического воздуха приведет к похолоданию до 0...–3 градусов в предрассветные часы, а днем ожидается не выше +2...+5.
Сохранится вероятность кратковременных осадков в виде снега и мокрого снега, на дорогах появится гололедица.
