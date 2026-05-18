США согласились приостановить санкции против иранской нефти на время переговоров
Американские власти готовы временно отменить ограничения на экспорт нефти из Исламской республики, пока идут двусторонние дипломатические консультации.
Отмечается, что Вашингтон принял решение приостановить действие ограничений в отношении иранской нефти на время переговорного процесса, передает ТАСС. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim, ссылаясь на близкий к дипломатической команде источник.
В новом варианте предложений американская сторона согласилась пойти на уступки и временно снять нефтяное эмбарго. При этом Тегеран твердо настаивает на полном отказе от всех рестрикций.
Вашингтон выражает готовность отменить только те санкции, которые были введены американским Минфином. Окончательное снятие ограничений возможно лишь после достижения итогового соглашения между сторонами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил американской стороне список предложений со снятием запрета на продажу нефти.
Перед этим иранские власти выдвинули Вашингтону пять обязательных условий для начала второго раунда переговоров.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал отмену санкций абсолютно законным требованием республики.