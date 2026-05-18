Индия заявила о планах купить российскую шахту
Нью-Дели проявляет интерес к инвестициям в российские горнодобывающие проекты и рассматривает возможность приобретения угольной шахты, сообщил заместитель главы индийского министерства тяжелой промышленности, стали Сандип Паундрик.
«Мы хотим сотрудничать как в сфере закупок и импорта, так и через участие и инвестиции индийских компаний в России. Мы хотим, чтобы индийские компании приходили в Россию и инвестировали в добычу угля и другие горнодобывающие проекты», – подчеркнул чиновник перед визитом в РФ.
По его словам, индийская сторона изучает возможность приобретения доли в действующих месторождениях, а также полную или частичную покупку активов. Конкретные параметры сделок станут предметом коммерческих переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров гарантировал бесперебойную отправку топлива индийским партнерам.
Правительство Индии допустило возможность закупок российского сжиженного природного газа. Москва и Нью-Дели запланировали совместную добычу полезных ископаемых на арктическом шельфе.