Ростех: Завершены сертификационные испытания двигателя ПД-8
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) завершила серию сертификационных испытаний отечественного авиационного двигателя ПД-8, наработавшего более 6,5 тыс. часов, сообщили в госкорпорации.
В ближайшее время планируется получение сертификата типа на силовую установку, пояснили в Ростехе, передает ТАСС.
Двигатель проверяли в составе самолетов и на испытательных стендах, испытания подтвердили правильность конструкторских решений.
Силовая установка продемонстрировала высокую надежность и готовность к эксплуатации в сложных условиях.
В ходе проверок ПД-8 тестировали в условиях обледенения, а также в составе SJ-100 во время полетов в Архангельской области. Двигатель успешно прошел 150-часовые испытания, имитирующие длительную работу, и выдержал экстремальные проверки, включая попадание птиц, воды и имитацию облака града на стенде в апреле.
Заместитель директора по продажам ОДК Федор Миронов* сообщил, что с 2025 года общая наработка составила 6 590 часов. Пакет документов по итогам испытаний направят в Росавиацию. При создании двигателя внедрили 25 критических технологий, 17 из которых являются абсолютно новыми.
Генеральный директор «ОДК-Сатурна» Илья Конюхов подчеркнул, что ПД-8 разрабатывался по современным требованиям и является самым передовым в своем классе. Специалисты компании более сотни раз разбирали двигатель для детального анализа после экстремальных нагрузок, что необходимо для получения сертификата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года лайнер с российскими двигателями выполнил 10-й испытательный полет. В феврале 2026 года Объединенная двигателестроительная корпорация провела длительные 150-часовые испытания агрегата. В конце апреля силовая установка выдержала проверки в условиях экстремального шквалистого града.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом