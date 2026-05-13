Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

Tекст: Борис Джерелиевский

Очередное успешное испытание новейшего российского стратегического ракетного комплекса шахтного базирования пятого поколения РС-28 «Сармат» – событие по-настоящему эпохальное. Данный комплекс меняет расклад на мировой арене и открывает новый этап развития как самих межконтинентальных баллистических ракет (МБР), так и противоракетной обороны. Недаром Владимир Путин лично поздравил российских военных с успешным завершением испытаний.

«Сармат» способен за 30-50 минут поразить цель в любой точке планеты, доставив туда разделяющуюся боевую часть общей мощностью 7,5 мегатонны (до 10 блоков, мощностью заряда каждого из них – 750 кт). Благодаря огромной дальности действия (до 35 тыс. км), высокой скорости, способности совершать противоракетные маневры, двигаясь как по баллистической, так и по суборбитальной траектории, а также наличию большого количества ложных целей перехватить ракету невозможно. Цели в Западном полушарии комплекс способен атаковать не только через Северный полюс, но и через Южный, и вообще с любого направления, огибая позиционные районы вражеской ПРО.

Управляемые боевые блоки 15Ю71 «Авангард», которыми будет комплектоваться «Сармат», не способно перехватить ни одно средство ПРО в мире. Траекторию «Авангарда» рассчитать нереально, так как он способен маневрировать на скорости 27 Махов (около 9 км/с) и обходить зоны обнаружения и поражения ПРО.

«Сармат» – ракета более мощная, чем легендарный комплекс Р-36М2 «Воевода», создававшийся еще в СССР, а точнее, на днепропетровском Южмаше. Именно на замену «Воеводе» и приходит «Сармат», и выполнять будет ту же задачу – доставка множества ядерных боеголовок к целям на территории противника. Британское издание The Mirror, пораженное не только возможностями, но и габаритами МБР («весит 208 тонн и сопоставима по высоте с 14-этажным домом») называет «Сармат» «ракетой Судного дня».

По сути, перед нами самое мощное средство доставки ядерного оружия на планете. И в целом самое смертоносная система вооружений за всю историю человечества.

Но дело не только в ядерных боеголовках. Блок «Авангард» может применяться без ядерной боевой части, а значит, его можно использовать для поражения вражеских стратегических объектов за счет колоссальной кинетической энергии в конвенциональных конфликтах, что делает комплекс «Сармат», использующий эти блоки, универсальным оружием.

Первый пуск МБР «Сармат» был выполнен 20 апреля 2022 года с шахтной пусковой установки на площадке «Юбилейная» полигона в Плесецке, а в 2023 году было заявлено о фактическом завершении работы над ракетой. Однако в реальности доводка комплекса продолжалась, и в результате, как сообщил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, были улучшены точность и другие характеристики комплекса.

Первый ракетный полк с «Сарматами» должен заступить на боевое дежурство до конца года в Ужурском соединении в Красноярском крае. Генерал-полковник Сергей Каракаев доложил:

«Развертывание пусковых установок с ракетным комплексом «Сармат» значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания».

Стоит учесть глобальный политический контекст, в котором прошли испытания «Сармата». Договор СНВ-3 прекратил свое существование, усилиями администрации Белого дома разрушен формировавшийся более 50 лет режим контроля за стратегическим наступательным вооружением. Ничем не спровоцированная американо-израильская агрессия против Ирана окончательно добила все остатки международной нормативной базы и послевоенной системы безопасности, заменяя ее «правом» силы.

И нынешнее событие – прямой сигнал о том, что «на любую силу непременно найдется еще большая сила». И несмотря на то, что «западные аналитики в области безопасности» пытаются заверить, что «Путин сделал преувеличенные заявления о возможностях ядерного оружия нового поколения», западные эксперты, публикации в ведущих западных СМИ дают понять, что послание получено и понято правильно.

Так, Bloomberg напоминает, что еще в 2018 году было заявлено, что «Сармат» может сделать американскую ПРО неэффективной. А агентство Associated Press указывает, что Москва с начала СВО использует мощь своего ядерного арсенала для сдерживания Запада от эскалации.

Сходной точки зрения придерживается Reuters, считая, что демонстрации ядерных возможностей России «Запад рассматривает как попытки удержать его от слишком сильного вмешательства на стороне Украины», и между прочим отмечает, что испытание прошло после истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В то же время западные ресурсы сознательно сводят вопросы ядерной безопасности к украинскому конфликту, который в действительности является лишь одним участком глобального противостояния,

тем самым давая понять, что не желают признавать наличие у России интересов за пределами ее собственных границ. И это глобальное противостояние началось давно. Можно сказать, что оно и не прекращалось даже после краха СССР.

Гонку ракетных вооружений начали США еще в 2001 году, выйдя из договора по ПРО. Что, в свою очередь, поставило Россию перед крупнейшим вызовом в области безопасности.

«Мы были вынуждены – хочу это подчеркнуть, вынуждены – задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. – напомнил Владимир Путин. – Именно поэтому в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны».

А ведь тогда, в начале двухтысячных, перед Россией стояла целая серия вызовов. Многие из них - как, например, международный терроризм - казались более актуальными. И тем не менее, как напомнил президент, «работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов. Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории».

Время показало правоту российского политического руководства в середине 2020-х, когда накал противостояния России и Запада превзошел даже происходящее в эпоху Холодной войны. А значит, и необходимость укрепления российского ядерного щита актуальна как никогда.

Сам факт того, что вражеские объекты в Западном полушарии могут быть поражены новым ракетным комплексом с любого направления со стопроцентной гарантией, напоминает, что отсидеться за «прекрасным океаном», навязав европейским прокси войну с Россией, о чем мечтают некоторые горячие головы в Вашингтоне, не получится. Выход на историческую арену «Сармата» показывает, что находящийся в проекте трамповский «Золотой купол» уже потерял смысл. Более того, в ближайшие полвека не появится средств ПРО, способных потягаться с тяжелой российской МБР.

Еще в 2016 году эксперт Командного военного института ракетных войск КНР Чу Фухай предположил, что «Сармат» будет выпускаться в двух вариантах с разными объемами топливных баков: в стандартном – для поражения целей в США, и в облегченном – для ЕС. Версия эта пока что не подтвердилась. Но европейцам, для работы по которым обычный «Сармат» может показаться избыточным, не стоит ощущать себя обделенными. Ведь именно ради них комплекс «Орешник» будет оснащаться ядерными боевыми частями, о чем также было объявлено.