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    13 марта 2024, 13:36 • Справки

    Ракетный комплекс «Сармат» – ядерный защитник Родины

    Ракетный комплекс «Сармат» – ядерный защитник Родины
    @ t.me/mod_russia

    Новейший стратегический комплекс РС-28 «Сармат» был принят на вооружение 1 сентября 2023 года. Его баллистическая межконтинентальная ракета с дальностью полета до 18 000 км на данный момент является самой быстрой, самой мощной, самой неуязвимой и самой смертоносной в мире.

    Новейшие технологии позволили России создать межконтинентальную баллистическую ракету, не только способную нанести неприемлемый ущерб потенциальному противнику, но и оказывающую психологическое воздействие. Ведь сложно замышлять что-то против страны, имеющей поражающее воображение оружие, которое небезосновательно боится весь мир. По оценкам зарубежных специалистов, на разработку и создание системы эффективного перехвата ее боеголовок может уйти не одно десятилетие.

    16 августа 2022 года был подписан госконтракт на производство «Сармата», серийный выпуск которого начался 23 ноября того же года. Естественно, ввиду новизны ракетного комплекса большинство конкретных данных по этому проекту засекречено. Но те, что находятся в открытом доступе, мы поведаем в этой статье.

    «Воевода» – «Сатана»

    Ракетные войска стратегического назначения РФ получили в наследство от СССР самую мощную баллистическую межконтинентальную ракету. Ею была двухступенчатая Р-36М2 (последняя модификация известна как «Воевода»), стоявшая на вооружении с 1988 года. Она превосходила западные аналоги по количеству и мощности доставляемых боеголовок, дальности полета и способности преодолевать противоракетную оборону, уступая только в точности, и то ненамного.

    Ракета РС-36М2 «Воевода» еще с 1980-х годов удерживала все ядерные державы от опрометчивых посягательств на свободу и независимость нашей Родины. Ни одна система ПРО не могла ей противостоять и защитить потенциального агрессора от ответного удара. За это американцы в своей классификации официально назвали ее «Сатаной» (Satan). Для понимания мощи «Воеводы», прародителя «Сармата», немного остановимся на его характеристиках.

    Несмотря на шахтное базирование, удивляла система перезарядки. Ракета хранилась, транспортировалась и загружалась в пусковую шахту в контейнере, являющемся самостоятельным пусковым устройством. При пуске с помощью порохового аккумулятора давления ракета выбрасывалась на несколько метров вверх, как из ствола миномета. Небольшой реактивный двигатель отталкивал ее немного в сторону, чтобы пламенем включающегося маршевого двигателя первой ступени не выжгло шахту. Так ракета покидала стартовую позицию.

    Пока межконтинентальная баллистическая ракета преодолевала разгонный участок и выходила на низкую околоземную орбиту, из шахты можно было быстро извлечь опустевший контейнер, подобно стреляной гильзе, и загрузить другой с новой ракетой. Эта система позволяла повторить пуск еще до того, как позиция будет уничтожена, а также давала преимущество после первого обмена ядерными ударами в случае начала войны.


    Бесспорно, ракета была хороша, но стремительное развитие технологий и модернизация средств противоракетной обороны других стран постепенно снижали эффективность всех ее систем. Так некогда сверхвозможности «Сатаны» стали медленно, но неотвратимо сдвигаться в сторону заурядных. К тому же в последние годы в России начали сокращать количество Р-36М2, поскольку у многих срок службы понемногу начал превышать расчетный.

    Давало о себе знать техническое и моральное устаревание компонентов ракеты – сроки службы большинства из них подходили к концу, несмотря на комплекс технических мероприятий для их продления. Кроме того, часть комплектующих производилась военно-промышленным комплексом Украины. А поскольку в последние годы между Россией и Украиной всё сильнее назревал конфликт, необходимо было исключить зависимость производства такого важного изделия от импорта.

    В связи с этим с 2011 года велись проектные работы в Государственном ракетном центре имени академика В.П. Макеева. Огромное количество специалистов не покладая рук трудились над глубокой модернизацией двухступенчатой ракеты Р-36М2 «Воевода». За основу были взяты те же прекрасно себя зарекомендовавшие двигатели, утопленные в корпуса топливных баков.

    Некоторые специалисты подвергали жесткой критике тяжелые жидкостные ракеты. У них по сравнению с твердотопливными более длинный разгонный участок. А противодействовать средствам противоракетной обороны возможно только после его окончания. Да и обнаружить пуск такой ракеты спутниками с инфракрасной системой слежения намного проще, а уничтожение ракеты на разгонном участке ведет к ликвидации всего комплекта ее боевых зарядов.

    С другой стороны, тяжелые жидкостные ракеты имеют бóльшую дальность полета и несут большее количество боеголовок и ложных целей. Это значительно повышает их живучесть на баллистическом (на низкой околоземной орбите) и завершающем, атмосферном участке, где боеголовки уже непосредственно наводятся на цель. В итоге с целью создания эффективного ядерного щита России на вооружение были приняты как жидкостная ракета «Сармат», так и твердотопливный «Ярс», что сделало еще более нерушимой обороноспособность нашей страны.

    «Сармат» дитя «Сатаны»

    У потомка «Воеводы» много нововведений. Самым заметным стало появление третьей ступени. А после замены украинской системы управления на отечественную на свет появилась, по сути, совершенно новая ракета, начиненная невообразимым количеством уникальных систем, которую назвали РС-28 «Сармат». И если нашего «Воеводу» американцы прозвали «Сатаной» (еще с конца холодной войны их пугала его мощь и минимальные шансы сбить), то «Сармат» можно смело окрестить «Сатаной в десятой степени».

    Ракета имеет новую траекторию полета – по низкой околоземной орбите, через Южный полюс и подлет с той стороны, где у противника наименьшее количество средств противоракетной обороны. Но всё новое – это хорошо забытое старое. В данном случае была возрождена советская концепция «орбитальной бомбардировки». Ракета после запуска выходила на низкую околоземную орбиту, подобно спутнику. Только полный оборот вокруг планеты не совершала, а в нужном месте возвращалась в атмосферу для уничтожения цели.

    Еще одним из нововведений стало то, что в работе боевого комплекса «Сармат» есть возможность использовать ракеты, несущие неядерные кинетические заряды – металлические болванки, врезающиеся в районе цели в поверхность на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука. При столкновении это создает поражающий фактор в виде ударной волны.

    Еще одна уникальная разработка – управляемые боевые блоки. Снижаясь, уже в атмосфере они самостоятельно выполняют хитроумные маневры для преодоления противоракетной обороны и максимально точного выхода на цель. В ракете «Сармата» их 10, каждый мощностью 750 кт (750 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте, или 42 бомбы, уничтожившие Хиросиму). Все 10 боеголовок могут превратить в ядерную пустошь территорию размером с Францию или Техас – второй по величине штат США.

    Баллистическая жидкостная трехступенчатая ракета РС-28 «Сармат» предназначена исключительно для шахтного базирования. Для мобильного размещения ее размеры слишком велики. Длина – 35,5 м, то есть практически с десятиэтажный дом. Диаметр – три метра. Масса – свыше 208 т, это больше, чем самое большое животное на Земле – синий кит. При этом полезная нагрузка (т. н. забрасываемая масса) – до 10 т. Ее устрашающие габариты позволяют использовать ракету и в мирных целях. Например, для вывода спутников на околоземную орбиту.

    Поскольку Россия и США давно знают друг у друга координаты всех шахтных пусковых установок, «Сармат» имеет систему защиты стартовой позиции от превентивного уничтожения. Система «Мозырь» не имеет аналогов в мире. Более сотни артиллерийских стволов выпускают в небо над шахтой облако из 40 тысяч металлических стрел и шариков диаметром 30 мм. Они уничтожают подлетающие крылатые ракеты, бомбы и боеголовки на высоте до 6,0 км.

    Ракета Судного дня на страже мирного неба

    Первые ракеты РС-28 «Сармат» поступили на авиабазу Домбаровский в составе 13-й Краснознаменной ракетной дивизии в Оренбургской области и в 62-ю Ужурскую Краснознаменную ракетную дивизию, расположенную в поселке Солнечном (ранее – Ужур-4), Красноярский край. Постепенно по мере производства все устаревшие «Воеводы» будут заменены на новые ракетные системы РС-28. Примечательно, что для этого необходимо минимальное переоборудование уже имеющихся стартовых позиций.

    «Сармат» называют ракетой Судного дня. В случае нападения на Россию даже при уничтоженных командных центрах автоматически сработает комплекс управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр». Он запустит множество межконтинентальных ядерных ракет по территории врага, отважившегося посягнуть на безопасность нашей страны. В этой последней битве победителей не будет. А пока ядерные исполины тихо дремлют в шахтах и на складах, одним своим грозным присутствием сдерживая потенциального противника и оберегая мирное небо нашей Родины.

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