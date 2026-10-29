РАН: Россия поставила Нигерии комплекс слежения за космическим мусором

Tекст: Денис Тельманов

Комплекс разработал и произвел Институт прикладной математики имени Келдыша. Поставка оборудования сейчас завершается, передает РИА «Новости». Чернышев пояснил, что данные со станций на территории России и нигерийской станции в совокупности создадут ценную базу данных для мониторинга космического мусора.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор Института Африки РАН Ирина Абрамова заявила о возможном росте товарооборота России со странами Африки по итогам 2026 года до 29 млрд долларов.

Россия предложила африканским странам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о подписании Россией и странами Африки декларации о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам третьего саммита.