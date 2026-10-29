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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    7 комментариев
    29 октября 2026, 13:09 • Новости дня

    США решили увеличить число запусков с мыса Канаверал из-за Китая

    Axios: США увеличили число запусков с Канаверала из-за космической гонки с КНР

    Tекст: Мария Иванова

    Власти США планируют увеличить число запусков ракет с космодрома на мысе Канаверал из-за космической гонки с Китаем, заявил глава космодрома Брайан Чатман.

    США стремятся увеличить число поставщиков ракет на фоне космической гонки с КНР. Китай планирует отправить экипаж на Луну к 2030 году и наращивает парк спутников и ракет, пишет Axios.

    «В моем послужном списке нет ничего, что можно было бы сравнить с тем, что мы переживаем сегодня», – заявил командир базы на мысе Канаверал полковник Брайан Чатман. База расширяется, чтобы выполнить поручение президента Дональда Трампа по поддержке 1 тыс. запусков в год к 2030 году.

    Космические силы ожидают, что число запусков с мыса Канаверал может возрасти со 109 в 2025 году до 1,2 тыс. в 2036 году.

    Глава Командования космических систем генерал-лейтенант Филип Гаррант ранее сообщил, что к 2030 году США может понадобиться еще один космодром. Сейчас в стране действуют две военные космические базы: мыс Канаверал и база Ванденберг в Калифорнии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава НАСА Джаред Айзекман заявил о планах США отправлять астронавтов в длительные экспедиции на Луну по образцу Международной космической станции (МКС).

    В прошлом году Китай потребовал от США прекратить обвинения России и КНР в создании угрозы в космосе.

    В январе прошлого года американские СМИ сообщили о возможности предложения России возобновления космического сотрудничества в обмен на урегулирование конфликта на Украине.

    28 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»

    Путин призвал наращивать выпуск спутников российской системы «Рассвет»

    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»
    @ Максим Блинов/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки в Москве назвал отечественную систему «Рассвет» первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов.

    На выставке, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики, глава Минцифры Максут Шадаев представил главе государства российский аналог Starlink – систему «Рассвет», передает РИА «Новости».

    «Это наш первый шаг только, хочу обратить внимание», – подчеркнул Путин.

    По словам президента, теперь необходимо наращивать количество выпускаемых аппаратов. «Качество есть. Теперь нужно из качества переходить в количество», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о планах по существенному увеличению количества спутников российской орбитальной группировки.

    В этом месяце российские компании впервые в стране подписали соглашение с использованием низкоорбитальной спутниковой связи.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной системы «Рассвет».

    Видео заявления Путина о группировке «Рассвет» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в тесном контакте с Соединенными Штатами и основателем компании SpaceX Илоном Маском в сфере космоса.

    Глава государства в ходе осмотра выставки передовых российских решений в ключевых сферах экономики подчеркнул важность поддержания дисциплины и порядка на орбите, чтобы стороны не мешали друг другу, передает РИА «Новости».

    «Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе с господином Маском, потому что на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок», – заявил Путин.

    По его словам, Москва и Вашингтон взаимно дорожат этим взаимодействием. Президент добавил, что Роскосмос и другие отечественные компании продолжают плотно работать с американской стороной в сфере космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике.

    Ранее были анонсированы переговоры с Илоном Маском о перспективах сотрудничества в космосе.

    До этого Путин посоветовал российским компаниям сотрудничать с американским предпринимателем в научной сфере.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Баканов: Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскосмос направил ЮАР предложения по отбору космонавтов и планирует провести консультации, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

    «В сентябре президент ЮАР на саммите БРИКС проявил интерес к подготовке национальных космонавтов – мы уже направили предложения по отбору и в ближайшее время планируем провести соответствующие консультации», – заявил Баканов на полях форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке главы государства к участию в третьем саммите Россия – Африка.

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    28 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    @ REUTERS/Lukasz Glowala

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска реально гениальным человеком.

    Об этом Путин заявил в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям, в ответ на слова главы Минцифры Максута Шадаева о создании российского аналога спутниковой системы Starlink, передает РИА «Новости».

    «Илон Маск гениальный человек, реально гениальный. У него же на орбите сколько таких аппаратов? Больше 5 тыс.», – сказал Путин.

    Глава государства добавил, что Россия сделала самостоятельно первые шаги в создании собственной низкоорбитальной группировки и поставил новые задачи по развертыванию группировки.

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    28 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Орешкин объяснил превосходство российских моделей ИИ над американскими

    Орешкин: Российские модели ИИ лучше западных понимают местную специфику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские модели искусственного интеллекта точнее отрабатывают локальную специфику стран, где они применяются, опережая в этом американские и китайские аналоги, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    «Если посмотреть на технологии искусственного интеллекта, Россия вместе с США и Китаем сейчас лидирует в этом процессе», – передает РИА «Новости» слова Орешкина, сказанные на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка.

    Он добавил, что отечественные модели могут немного отставать в развитии – примерно на 6-12 месяцев, однако они обладают более точным и объемным пониманием местных культурных и исторических особенностей, отдавая приоритет локальному контенту на родных языках.

    Орешкин подчеркнул, что этот опыт активно распространяют компании «Яндекс» и «Сбер», которые переносят свои решения к партнерам за рубеж. На новых рынках они дообучают модели, что позволяет обеспечить более качественное понимание местной специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии в России самой дешевой в мире электроэнергии для развития искусственного интеллекта.

    Днем ранее он сообщил об обсуждении Москвой и Вашингтоном создания совместных дата-центров ИИ.

    В прошлом месяце глава МИД Сергей Лавров отметил выход России на лидирующие позиции в сфере цифровых технологий.

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    28 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков заявил о готовности к встрече лидеров России, США и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о потенциальной готовности Москвы, Вашингтона и Пекина к проведению встречи лидеров трех государств на предстоящем саммите АТЭС.

    Россия, Китай и США потенциально готовы к проведению совместного саммита лидеров государств, однако окончательная договоренность еще не достигнута, сообщил Песков «Известиям».

    «Есть потенциальная готовность трех стран ее провести, никто из стран не говорил, что он в этом не заинтересован, поэтому исходим из того, что есть понимание, что она может состояться, окончательной договоренности пока нет и нет окончательно согласованного времени», – заявил пресс-секретарь президента.

    Он добавил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта и организация встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа не связаны друг с другом. По словам представителя Кремля, это совершенно разные процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко объявил об отсутствии окончательного подтверждения саммита руководителей России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    В воскресенье Песков допустил возможность проведения двусторонних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в китайском Шэньчжэне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о возлагаемых во всем мире надеждах на стабилизацию ситуации в связи с вероятной встречей глав трех стран.

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    28 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Роскосмос запланировал расширить сеть станций ГЛОНАСС в странах Африки

    Баканов: Роскосмос планирует расширить сеть станций ГЛОНАСС в странах Африки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о планах России расширить сеть наземных станций спутниковой системы навигации ГЛОНАСС в ЮАР и других странах Африки.

    Баканов сообщил об этом, отвечая на вопрос РИА «Новости» на полях форума «Россия – Африка». «Планируется. Точки отдельно выбираем. Наша задача – увеличивать точность. Это в том числе за счет наземных станций делается», – пояснил глава Роскосмоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Баканов заявил о готовности оказать Танзании поддержку в создании национального космического агентства.

    Тогда же госкорпорация предложила Африканскому космическому агентству начать запуски с космодромов Байконур и Восточный и направила ЮАР предложения по отбору космонавтов.

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    28 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Роскосмос предложил Танзании помощь в создании космического агентства

    Баканов: Роскосмос предложил Танзании помощь в создании космического агентства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия готова оказать Танзании экспертную и методологическую поддержку в создании национального космического агентства.

    На форуме Россия-Африка планируется подписание рамочного меморандума между Роскосмосом и министерством связи и информационных технологий Танзании, передает РИА «Новости».

    «Танзания планирует создание собственного космического агентства, и мы готовы коллег поддержать экспертно и методологически», – сказал Баканов.

    По его словам, российские специалисты уже представили африканским партнерам возможности по предоставлению данных дистанционного зондирования Земли, размещению станций их приема и созданию космических аппаратов различного назначения.

    Кроме того, Танзании предложили помощь в подготовке космонавтов, проведении научных экспериментов на орбите и обучении студентов. Баканов добавил, что африканская республика планирует увеличить квоту на подготовку специалистов для космической отрасли в российских вузах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Роскосмос направил ЮАР предложения по отбору космонавтов.

    Президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    В мае министр экономического развития Максим Решетников сообщил о готовности поставлять Танзании оборудование для добычи углеводородов.

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    28 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Австралия передала Китаю две похищенные скульптуры династии Северная Сун

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственное управление по делам культурного наследия Китая приняло в Канберре две утраченные культурные реликвии династии Северная Сун, возвращенные Австралийской национальной галереей.

    Два каменных изваяния – головы статуй военного чиновника из усыпальницы Юнъюйлин и гражданского чиновника из усыпальницы Юнчанлин – происходят из провинции Хэнань в центральной части Китая, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Xinhua.

    Голова статуи военного чиновника весит 132 кг, ее высота составляет 86 см. Голова статуи гражданского чиновника весит 223 кг, высота – 70 см. Обе реликвии сделаны из известняка.

    Династия Северная Сун входила в период эпохи Сун, которая длилась с 960 по 1279 год.

    В прошлом месяце американская сторона передала сирийскому народу 36 незаконно вывезенных контрабандистами исторических предметов.

    В начале года Национальный музей азиатского искусства в Вашингтоне пообещал вернуть Индии три скульптуры, вывезенные из храмов штата Тамил Наду с нарушением закона.

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    28 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Роскосмос предложил Африке запускать спутники с Байконура и Восточного

    Баканов: Роскосмос предложил Африке запускать спутники с Байконура и Восточного

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о предложении Африканскому космическому агентству начать запуски с космодромов Байконур и Восточный.

    Меморандум о взаимопонимании в космической сфере стороны подписали 22 апреля, передает РИА «Новости». Документ предусматривает развитие взаимодействия по десяти направлениям, включая фундаментальные исследования, спутниковые технологии, создание космической техники, наземной инфраструктуры и подготовку кадров.

    «Роскосмосом были подготовлены и направлены в адрес АфКА предложения по перспективным направлениям сотрудничества… Предоставление услуг по запуску космических аппаратов с космодромов Байконур и Восточный», – сказал Баканов на полях форума Россия-Африка.

    Госкорпорация также предложила развивать дистанционное зондирование Земли, спутниковую связь, навигацию с использованием системы ГЛОНАСС и позиционирование. Кроме того, Россия готова сотрудничать с Африкой в мониторинге космического пространства, привлекая астрономические обсерватории континента.

    Среди других инициатив глава Роскосмоса назвал совместные научные исследования на российском сегменте МКС, а в перспективе на Российской орбитальной станции, включая подготовку кандидатов в космонавты. Африканское космическое агентство базируется в Египте и объединяет 55 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду действующий председатель Африканского союза, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе заявил о расчете африканских стран на расширение сотрудничества с Россией в области переработки природных ресурсов.

    Президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Москвой и африканскими государствами.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил странам континента взаимодействовать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

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    29 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Природные пожары в Китае стали причиной задымления в Благовещенске

    Tекст: Антон Антонов

    Причиной задымления в Благовещенске и приграничных районах Амурской области стали масштабные природные пожары на территории Китая, сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

    Специалисты зафиксировали более 30 термических точек вблизи российской границы на китайской территории, при этом в самой Амурской области природных возгораний не выявлено, передает РИА «Новости».

    Спасательные службы взяли обстановку под контроль. Местным жителям рекомендовали закрыть окна в домах и ограничить пребывание на улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Хабаровск накрыло дымом от природных пожаров на северо-востоке Китая.

    В субботу жители южных районов Хабаровского края также столкнулись с сильным задымлением.

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    29 октября 2026, 06:34 • Новости дня
    Суд в Китае приговорил экс-главу компании-партнера iCloud к 11 годам колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайский суд приговорил бывшего председателя технологической компании Guizhou-Cloud Big Data Group Сюй Хао к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за коррупцию.

    Бывший секретарь партийной организации и руководитель госпредприятия признан виновным во взяточничестве, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Компания Guizhou-Cloud Big Data Group базируется в юго-западной провинции Гуйчжоу и занимается поддержкой стратегических инициатив региона в области больших данных. Это государственное предприятие является партнером сервиса iCloud в материковом Китае.

    С 2009 по 2025 год Сюй Хао занимал должности председателя совета директоров компании Guiyang Industrial Investment и вице-мэра города Гуйян. За это время он получил взятки при решении различных вопросов на сумму более 29 млн юаней (4,4 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинций или министерств. Летом Центральное телевидение Китая передало информацию об исключении бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня из рядов Коммунистической партии за коррупцию.

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    28 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    «Царское Село» и Китайская цифровая библиотека договорились о сотрудничестве

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственный музей-заповедник «Царское Село» и Китайская цифровая библиотека подписали договор о стратегическом сотрудничестве.

    Договор подписали директор «Царского Села» Ольга Таратынова и председатель правления Китайской цифровой библиотеки Яо Тин. Документ предусматривает углубленное сотрудничество, в том числе организацию выставочных проектов в обеих странах в 2027–2032 годах, передает РИА «Новости».

    Первый проект, как ожидается, будет посвящен Екатерине II. Он пройдет в большом выставочном зале Музея провинции Хунань, одного из крупнейших исторических музеев Китая.

    «В царскосельской императорской резиденции очень многое связано с Китаем, в том числе великолепные парковые павильоны в стиле шинуазри, отделка интерьеров, шедевры декоративно-прикладного искусства», – отметила Таратынова.

    Китайская цифровая библиотека является крупнейшим книгохранилищем Китая и одним из мировых лидеров по оцифровке фондов. Библиотека практикует обмен опытом по оцифровке редких книг, а также совместные исследовательские и выставочные проекты с мультимедийным контентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе гастрофестиваль, парусная регата «Фуюань – Хабаровск» и марафон «Поколение победителей» вошли в программу II Российско-Китайского форума в Хабаровске.

    В июле спецпредставитель президента Борис Титов сообщил о планах открыть русский культурно-деловой центр в столице китайской провинции Шэньси.

    В мае министр культуры Ольга Любимова рассказала об укреплении взаимодействия России и Китая в области культуры.

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    29 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    Разведка США предупредила о переносе будущих войн в космос
    Разведка США предупредила о переносе будущих войн в космос
    @ John Pulsipher/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Разведывательное управление Минобороны США (DIA) заявило, что Китай и Россия разрабатывают способы ослепления и уничтожения американских спутников, включая российский аппарат, якобы способный нести ядерное оружие на орбиту.

    Согласно новому отчету DIA, американские противники готовятся блокировать связь, выводить из строя GPS, применять лазеры против спутников и полностью их уничтожать в будущих конфликтах. Пекин рассматривает разведывательные, навигационные и коммуникационные спутники как цели для ударов, способных «ослепить и оглушить противника», а Москва считает зависимость США от орбитальной группировки «критической уязвимостью», сообщает Fox News.

    «Мы не можем вести военные операции так, как делаем это сегодня, без спутников, без систем в космосе», – заявил заместитель директора проекта по космической безопасности Центра стратегических и международных исследований Клейтон Своуп.

    В докладе отмечается, что Китай уже отрабатывает подавление спутниковой связи и GPS на учениях, располагает наземными лазерами и может к концу десятилетия развернуть орбитальные системы направленной энергии. Россия, по данным DIA, неоднократно приближала свои аппараты к американским спутникам и испытывала противоспутниковое оружие, а также разрабатывает авиационно-космическую систему «Буревестник» и спутник с ядерным зарядом, якобы способный вывести из строя тысячи аппаратов по всему миру.

    В четверг разведывательное управление Пентагона предупредило об угрозе спутникам от орбитального оружия Китая. Глава космодрома на мысе Канаверал Брайан Чатман заявил о планах увеличить число ракетных запусков из-за космической гонки с Пекином. На прошлой неделе Китай призвал мировое сообщество предотвратить гонку вооружений в космосе.

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    29 октября 2026, 05:41 • Новости дня
    Космонавт Лазуткин: Человечество сможет освоить космос лишь сообща

    Космонавт Лазуткин: Освоение космоса не под силу отдельно взятой стране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задачи освоения космоса не под силу отдельно взятой стране из-за ограниченности ресурсов, человечество может сделать это только сообща, заявил Герой России и летчик-космонавт Александр Лазуткин.

    «Международное сотрудничество важно именно тем, что (космические – прим. ВЗГЛЯД) задачи, которые валятся на голову человеку, решить может только человечество, а не какая-то отдельная страна. Отдельная страна, она в принципе ограничена в ресурсах, в том числе умственных», – рассказал Лазуткин РИА «Новости».

    По мнению космонавта, для эффективного изучения космического пространства и его покорения важно задействовать как можно больше населения Земли.

    Лазуткин – российский космонавт и Герой Российской Федерации. В 1997 году он совершил полет длительностью 185 суток на борту российской орбитальной станции «Мир».

    В субботу глава НАСА Джаред Айзекман сообщил о планах США отправлять астронавтов в длительные экспедиции на Луну.

    В пятницу правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

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      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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