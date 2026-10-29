Житель Италии обнаружил пролежавшую полвека во льдах бочку пива

Alto Adige: В Италии во льдах нашли пролежавшую 50 лет бочку пива

Tекст: Мария Иванова

Находка пролежала во льдах местной долины около 50 лет. Выяснилось, что бочку потеряли во время транспортировки в конце 1970-х годов, передает ТАСС со ссылкой на издание Alto Adige.

После обнаружения груза местные жители решили откупорить бочку и попробовать сохранившийся напиток.

«Вкус, янтарный цвет и даже уровень углекислого газа были на высоте», – поделился впечатлениями пивовар Лукас Харпф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе на побережье испанского города Аликанте рабочие обнаружили мраморную голову римской богини Венеры возрастом около 2 тыс. лет.