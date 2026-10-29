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Житель Италии обнаружил пролежавшую полвека во льдах бочку пива
Alto Adige: В Италии во льдах нашли пролежавшую 50 лет бочку пива
Местный житель Дэниель Оберлехнер обнаружил в итальянской провинции Трентино-Альто-Адидже во льдах 40-килограммовую бочку пива, утерянную в конце 1970-х годов.
Находка пролежала во льдах местной долины около 50 лет. Выяснилось, что бочку потеряли во время транспортировки в конце 1970-х годов, передает ТАСС со ссылкой на издание Alto Adige.
После обнаружения груза местные жители решили откупорить бочку и попробовать сохранившийся напиток.
«Вкус, янтарный цвет и даже уровень углекислого газа были на высоте», – поделился впечатлениями пивовар Лукас Харпф.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе на побережье испанского города Аликанте рабочие обнаружили мраморную голову римской богини Венеры возрастом около 2 тыс. лет.