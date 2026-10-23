Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.3 комментария
Силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников
Собянин: Силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку трех направлявшихся в сторону Москвы беспилотных летательных аппаратов.
«Отражена атака трех БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в своем канале в мессенджере Max.
Ранее сообщалось о 19 уничтоженных на подлете к Москве с ночи беспилотниках.