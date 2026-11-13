Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.8 комментариев
В Петербурге двух девушек задержали за обеспечение связью телефонных мошенников
В Петербурге задержали двух девушек за обслуживание оборудования мошенников
В Петербурге задержаны две девушки 17 и 20 лет, которые по указанию иностранных кураторов обеспечивали работу оборудования телефонных мошенников в арендованных квартирах, сообщило региональное ГУ МВД.
«Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий… пресекли противоправную деятельность двух девушек в возрасте 17 и 20 лет, подозреваемых в обеспечении работы оборудования, используемого телефонными мошенниками», – заявили в пресс-службе регионального главка МВД в Max.
По данным ведомства, с августа по ноябрь подозреваемые поддерживали работу сим-банков для пропуска телефонного трафика, необходимого мошенникам для обмана россиян. Для размещения техники они арендовали квартиры в Петербурге.
За обслуживание оборудования девушки получали по 500 долларов в неделю. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Несовершеннолетняя подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Следственный комитет завел уголовные дела в отношении двух несовершеннолетних жителей Волгоградской и Тамбовской областей за обслуживание оборудования для телефонных мошенников.
Летом правоохранители арестовали 17-летнего жителя Новосибирской области по подозрению в использовании незаконного сим-бокса во Владимирской области.
В апреле в Крыму задержали двух 18-летних жителей Татарстана за установку специального телефонного оборудования по заданию зарубежных кураторов.