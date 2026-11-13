В Петербурге двух девушек задержали за обеспечение связью телефонных мошенников

В Петербурге задержали двух девушек за обслуживание оборудования мошенников

Tекст: Дарья Григоренко

«Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий… пресекли противоправную деятельность двух девушек в возрасте 17 и 20 лет, подозреваемых в обеспечении работы оборудования, используемого телефонными мошенниками», – заявили в пресс-службе регионального главка МВД в Max.

По данным ведомства, с августа по ноябрь подозреваемые поддерживали работу сим-банков для пропуска телефонного трафика, необходимого мошенникам для обмана россиян. Для размещения техники они арендовали квартиры в Петербурге.

За обслуживание оборудования девушки получали по 500 долларов в неделю. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Несовершеннолетняя подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Следственный комитет завел уголовные дела в отношении двух несовершеннолетних жителей Волгоградской и Тамбовской областей за обслуживание оборудования для телефонных мошенников.

Летом правоохранители арестовали 17-летнего жителя Новосибирской области по подозрению в использовании незаконного сим-бокса во Владимирской области.

В апреле в Крыму задержали двух 18-летних жителей Татарстана за установку специального телефонного оборудования по заданию зарубежных кураторов.