Пропавшего в Ессентуках подростка нашли у знакомых

Пропавший в Ессентуках 13-летний мальчик найден живым у знакомых

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следователи выяснили, что ребенок все это время находился в станице Суворовской Предгорного округа у своих знакомых. Противоправных действий в отношении подростка не совершалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СКР по Ставропольскому краю.

Местонахождение мальчика оставалось неизвестным с 10 ноября. Ранее об исчезновении несовершеннолетнего сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», после чего сотрудники полиции начали поиски.

Установить местонахождение пропавшего удалось благодаря взаимодействию следователей и полицейских. Представители ведомства провели с мальчиком беседу об опасности самовольных уходов из дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Петербурге пропал 12-летний мальчик.

Также в Тольятти живым нашли 15-летнего подростка.

Кроме того, красноярские полицейские обнаружили 11-летнего мальчика, самовольно покинувшего детский дом.