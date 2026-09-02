СК возбудил дело после гибели вдыхавшего газ школьника в Свердловской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Свердловской области после гибели 15-летнего юноши, сообщает ТАСС. Трагедия произошла в городе Карпинске.

По предварительным данным, школьник находился в гаражном массиве и вдыхал пары газа. Внезапно он потерял сознание, прибывшие на место медики констатировали его смерть.

«Следственным отделом по городу Краснотурьинску СУ СК России по Свердловской области по сообщению о смерти 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – заявили в ведомстве.

Следователи уже осмотрели место происшествия и начали допрос свидетелей. Назначены необходимые экспертизы. В прокуратуре уточнили, что погибший девятиклассник воспитывался в неполной семье и не состоял на профилактическом учете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд в Крыму арестовал подозреваемого в гибели школьницы от отравления газом.

В прошлом году врачи зафиксировали десятки смертельных случаев среди подростков из-за сниффинга.

В декабре следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух юношей в гаражном боксе под Калугой.