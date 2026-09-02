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Каллас вызвала постпреда России из-за взрывчатки в Лейпциге
Глава дипломатии ЕС Каллас вызвала постпреда России после инцидента в Лейпциге
Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас потребовала объяснений от исполняющего обязанности постоянного представителя Москвы при Евросоюзе из-за обнаруженного в немецком аэропорту дрона со взрывчаткой.
Поводом для дипломатического демарша стала недавняя находка в воздушной гавани Лейпцига, передает РИА «Новости».
В начале августа между украинскими грузовыми самолетами там нашли беспилотник с прикрепленным взрывным устройством.
«Мы уже вызвали российских послов, как это сделали и многие государства-члены, и обсудим, что еще мы можем сделать», – заявила Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии. Власти Германии возложили ответственность за предполагаемую диверсию на Москву.
Российская сторона категорически отвергла эти обвинения. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что безосновательные нападки Берлина напрямую связаны с предстоящими выборами в Германии и растущей популярностью оппозиционных сил. В ведомстве также пообещали ответить на недружественные шаги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.
МИД ФРГ вызвал российского посла для обсуждения этой ситуации.
Посол России в Германии Сергей Нечаев категорически отверг данные обвинения немецких властей.