Каллас вызвала постпреда России из-за взрывчатки в Лейпциге

Глава дипломатии ЕС Каллас вызвала постпреда России после инцидента в Лейпциге

Tекст: Мария Иванова

Поводом для дипломатического демарша стала недавняя находка в воздушной гавани Лейпцига, передает РИА «Новости».

В начале августа между украинскими грузовыми самолетами там нашли беспилотник с прикрепленным взрывным устройством.

«Мы уже вызвали российских послов, как это сделали и многие государства-члены, и обсудим, что еще мы можем сделать», – заявила Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии. Власти Германии возложили ответственность за предполагаемую диверсию на Москву.

Российская сторона категорически отвергла эти обвинения. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что безосновательные нападки Берлина напрямую связаны с предстоящими выборами в Германии и растущей популярностью оппозиционных сил. В ведомстве также пообещали ответить на недружественные шаги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

МИД ФРГ вызвал российского посла для обсуждения этой ситуации.

Посол России в Германии Сергей Нечаев категорически отверг данные обвинения немецких властей.