Глава МИД Нидерландов вызвал российского посла из-за дрона в Лейпциге

Tекст: Мария Иванова

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен вызвал российского посла в Гааге Владимира Тарабрина из-за происшествия в немецком аэропорту, передает РИА «Новости».

Поводом послужило обнаружение беспилотника со взрывчаткой в Лейпциге.

«Том Берендсен объявил, что Нидерланды вызвали посла РФ из-за инцидента с обнаруженным на территории аэропорта Лейпцига и его окрестностях БПЛА со взрывчатым веществом», – сообщила газета Telegraaf.

Ранее полиция Лейпцига проинформировала о находке дрона в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Позже министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт возложил ответственность за случившееся на Россию, не предоставив доказательств. Российское посольство назвало это провокацией, а посол РФ в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения как абсурдные.

По словам Нечаева, инцидент выгоден киевским властям и западным политикам, заинтересованным в эскалации конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала обвинения Берлина с предстоящими выборами и ростом популярности оппозиции в Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев решительно отверг данные претензии немецких властей.

Президент Владимир Путин объяснил подобные выпады Берлина сложной внутриполитической ситуацией в стране.