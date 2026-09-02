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Нидерланды вызвали посла России из-за инцидента с дроном
Глава МИД Нидерландов вызвал российского посла из-за дрона в Лейпциге
Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен вызвал посла России в Гааге Владимира Тарабрина из-за обнаружения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту немецкого Лейпцига.
Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен вызвал российского посла в Гааге Владимира Тарабрина из-за происшествия в немецком аэропорту, передает РИА «Новости».
Поводом послужило обнаружение беспилотника со взрывчаткой в Лейпциге.
«Том Берендсен объявил, что Нидерланды вызвали посла РФ из-за инцидента с обнаруженным на территории аэропорта Лейпцига и его окрестностях БПЛА со взрывчатым веществом», – сообщила газета Telegraaf.
Ранее полиция Лейпцига проинформировала о находке дрона в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Позже министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт возложил ответственность за случившееся на Россию, не предоставив доказательств. Российское посольство назвало это провокацией, а посол РФ в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения как абсурдные.
По словам Нечаева, инцидент выгоден киевским властям и западным политикам, заинтересованным в эскалации конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала обвинения Берлина с предстоящими выборами и ростом популярности оппозиции в Германии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев решительно отверг данные претензии немецких властей.
Президент Владимир Путин объяснил подобные выпады Берлина сложной внутриполитической ситуацией в стране.